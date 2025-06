Pronostico Liga 2025/26: Real Madrid e Barça, tutte le statistiche

La Liga spagnola si prepara a vivere una stagione 2025/26 ricca di emozioni e colpi di scena, con una lotta serrata tra Real Madrid e Barcellona per la conquista del titolo. L’arrivo di nuovi allenatori e possibili rinforzi di mercato sta già animando il confronto tra le due grandi rivali, mentre l’Atletico Madrid resta osservatore interessato, pronto a cogliere eventuali opportunità. Le prime analisi dei bookmaker delineano uno scenario avvincente, dove i dettagli tecnici e le scelte estive potrebbero fare la differenza nella corsa alla vittoria finale.

Barcellona, numeri da record ma quote ancora in bilico

I numeri della stagione 2024/25 raccontano di un Barcellona dominante, con 102 gol realizzati in campionato e una media di quasi tre reti a partita. La squadra allenata da Hansi Flick ha vinto il 73,7% delle gare, superando in molte statistiche i rivali del Real Madrid:

17,8 tiri di squadra a partita contro i 16,7 dei madrileni

9,9 duelli aerei vinti a partita (Barça) contro i 9 del Real

xG per tiro: 0,14 a favore dei catalani contro 0,11 del Real

Tuttavia, nonostante questi dati, gli operatori di scommesse non considerano i blaugrana i principali favoriti per il titolo: la probabilità di riconferma del Barcellona secondo le quote si attesta sul 47,62%. Fondamentale sarà l’operato sul mercato estivo, dove si punta a rinforzare la rosa con giocatori come Luis Diaz e il giovane portiere Joan Garcia. Il rinnovo del talento Lamine Yamal fino al 2031 rappresenta inoltre un investimento sul futuro.

La sfida, però, si annuncia particolarmente intensa a causa dei cambiamenti in casa Real Madrid. L’arrivo di Xabi Alonso, reduce dal successo con il Bayer Leverkusen, ha portato entusiasmo e rinnovato ottimismo tra i tifosi. Rafforzare la squadra con innesti come Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen potrebbe colmare il gap emerso nei dati avanzati, come l’xG e l’xGA. Il Real parte leggermente favorito nella corsa al titolo, secondo le principali piattaforme di scommesse.

Da non sottovalutare, infine, l’Atletico Madrid, che con i suoi 68 gol segnati e la solidità difensiva rimane in corsa, anche se le quote attribuiscono ai colchoneros solo il 10% di possibilità di vittoria. Le eventuali partenze di elementi chiave come Julian Alvarez potrebbero però incidere sulle ambizioni della squadra di Diego Simeone.

La stagione si preannuncia dunque avvincente, con particolare attenzione ai possibili effetti della Coppa del Mondo per Club FIFA sulle energie dei protagonisti.

La lotta per la vittoria della Liga 2025/26 si preannuncia incerta e ricca di spunti: il Real Madrid è leggermente avanti nelle quote dei bookmaker, seguito da un Barcellona che ha dimostrato grande solidità nel recente passato. L’Atletico rimane distante ma pronto a inserirsi in caso di calo delle due grandi. Restano da monitorare le evoluzioni del mercato estivo e il rendimento dei nuovi acquisti, che potrebbero cambiare gli equilibri. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!