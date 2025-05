Pronostico Lecce-Torino: statistiche, formazioni e quote chiave

La sfida tra Lecce e Torino, in programma domenica 18 maggio 2025 allo Stadio Via Del Mare, rappresenta uno degli incroci più delicati della penultima giornata di Serie A. I salentini, precipitati in zona retrocessione dopo l’ultimo turno, affrontano i granata in una gara che vale la stagione. Per il Lecce, ogni risultato diverso dalla vittoria rischia di essere fatale; il Torino, ormai salvo, punta a chiudere con dignità il proprio campionato.

Statistiche e precedenti: il Lecce cerca il riscatto casalingo

Analizzando i dati storici e le statistiche più recenti, emergono alcuni aspetti chiave:

Nei 33 precedenti tra Lecce e Torino in Serie A si registrano 8 vittorie per i giallorossi, 16 per i granata e 9 pareggi.

e in si registrano 8 vittorie per i giallorossi, 16 per i granata e 9 pareggi. L’ultimo confronto ufficiale è terminato 0-0 a Torino , mentre l’ultimo successo del Lecce risale al 31 gennaio contro il Parma .

, mentre l’ultimo successo del risale al 31 gennaio contro il . Il Lecce non vince da sei giornate (3 pareggi e 3 sconfitte), mentre il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite.

La pressione è tutta sulla squadra di Giampaolo, che dovrà fare a meno di Gaspar in difesa. In avanti, confermatissimo Krstovic, supportato da Morente, Helgason e Pierotti. Per i granata di Vanoli assente certo Coco, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Casadei. La formazione ospite si presenta con Adams unica punta, sostenuto da Lazaro, Vlasic ed Elmas.

Le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1) Torino (4-2-3-1) Falcone; Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

La partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now.

Il focus della gara è tutto sulle motivazioni opposte: il Lecce deve vincere per sperare nella salvezza, il Torino gioca senza pressioni ma vuole riscattare la sconfitta contro l’Inter nell’ultimo turno.

Le quote dei principali bookmaker vedono il Lecce favorito: la vittoria dei salentini è proposta tra 1.84 e 1.95, il pareggio tra 3.25 e 3.40, mentre il successo esterno dei granata è quotato tra 4.10 e 4.60. Gli esperti prevedono una gara da Under 2.5, con questa opzione offerta a 1.58; la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è quotata 2.00.

In conclusione, Lecce-Torino si presenta come un match ad alta tensione per i padroni di casa, chiamati a un ultimo sforzo per salvarsi. Le quote riflettono la diversa motivazione tra le due formazioni, rendendo il Lecce il principale indiziato alla vittoria. Resta da vedere se la leggerezza mentale del Torino potrà però giocare un brutto scherzo ai salentini.

