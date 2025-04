Pronostico Lazio-Parma e statistiche per la corsa Champions

Il 34° turno della Serie A si conclude con una serata ricca di emozioni e scontri diretti fondamentali per la corsa all’Europa e alla salvezza. Tre le partite in programma oggi, lunedì 28 aprile: Udinese-Bologna, Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma. Le sfide, che si disputeranno tra le 18:30 e le 20:45, potranno essere seguite in diretta su Dazn e, per alcuni incontri, anche su Sky e NOW. Questa giornata potrebbe risultare decisiva per gli equilibri della classifica, tra rincorse europee e lotta per non retrocedere.

Focus Lazio: statistiche e obiettivi nel match contro il Parma

La Lazio affronta il Parma all’Olimpico in una sfida cruciale per le ambizioni europee dei biancocelesti. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, la squadra capitolina si trova a dover inseguire un posto tra le prime quattro, fondamentale per partecipare alla prossima Champions League. Ecco alcuni dati significativi:

La Lazio ha l’obiettivo di superare i “cugini” della Roma in classifica, approfittando del turno casalingo contro un Parma bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La posta in palio è alta: una vittoria potrebbe rilanciare la Lazio, mentre un passo falso rischierebbe di compromettere la rincorsa europea. A sostenere la squadra, il pubblico dell’Olimpico, sempre fondamentale nelle sfide più delicate.

La serata di Serie A si preannuncia decisiva anche per altri club. Il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato contro l’Udinese, vuole riscattare il passo falso della Juventus e riprendersi il quarto posto. Il club felsineo, grazie a una stagione costruita su basi solide e un progetto tecnico lungimirante, è oggi una delle realtà più interessanti del campionato. Secondo l’amministratore delegato Claudio Fenucci, la crescita del Bologna è frutto di una programmazione che parte dalla Serie B e di un investimento costante sia sugli allenatori che sui giocatori. Il match di Udine rappresenta uno snodo cruciale: vincere significherebbe restare in corsa per la Champions League.

Squadra Punti Ultimi 5 risultati Lazio 59 2V, 2P, 1S Bologna 60 3V, 1P, 1S Roma 60 3V, 1P, 1S

Nel frattempo, la sfida tra Hellas Verona e Cagliari si trasforma in uno scontro diretto per la salvezza, con i veneti avanti di soli due punti sui sardi. La tensione sarà alta al Bentegodi, dove ogni errore potrebbe risultare fatale.

In conclusione, la giornata di Serie A offre spunti di grande interesse sia per la corsa alle coppe europee che per la lotta salvezza. Le quote delle principali agenzie vedono favorita la Lazio contro il Parma, mentre equilibrio e incertezza caratterizzano le altre due sfide. I risultati di oggi potrebbero cambiare il volto della classifica: ogni punto conta e nessuno può permettersi passi falsi.