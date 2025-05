Pronostico Lazio-Juventus: statistiche e precedenti chiave

Il prossimo incontro tra Lazio e Juventus in Serie A si preannuncia particolarmente interessante, sia per la lunga storia di sfide tra queste due squadre, sia per i dati e le statistiche che raccontano di una rivalità accesa e di risultati spesso sorprendenti. In questa analisi, ci concentreremo sui numeri che caratterizzano questo confronto e sulle possibili implicazioni in chiave classifica e pronostico.

Statistiche e precedenti: la Lazio cerca un tris storico contro la Juventus

Il match tra Lazio e Juventus ha sempre offerto spunti di riflessione sia agli appassionati di calcio sia agli amanti delle scommesse sportive. Nelle ultime due stagioni di Serie A, la squadra biancoceleste ha centrato il successo in entrambe le occasioni:

2022-2023: Lazio – Juventus 2-1 (reti di Milinkovic-Savic , Rabiot e Zaccagni )

– 2-1 (reti di , e ) 2023-2024: Lazio – Juventus 1-0 (gol decisivo di Marusic al 93′)

Per trovare tre vittorie consecutive della Lazio contro la Juventus in casa bisogna tornare agli anni Cinquanta, quando gli aquilotti vinsero nei campionati 1953-1954, 1954-1955 e 1955-1956. Questa lunga attesa rende la partita particolarmente significativa anche dal punto di vista statistico.

Analizzando i numeri complessivi delle sfide a Roma:

Totale incontri 80 Vittorie Lazio 27 Pareggi 19 Vittorie Juventus 34 Gol Lazio 96 Gol Juventus 108

La Juventus non vince all’Olimpico dal campionato 2021-2022, quando Bonucci segnò una doppietta su rigore. All’andata, invece, i bianconeri si sono imposti grazie a un’autorete di Gila.

L’importanza di questa sfida è data anche dalla situazione in classifica: entrambe le squadre sono appaiate a 63 punti. La Lazio conta 18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, con un bottino di 58 reti segnate e 45 subite. In casa, i biancocelesti hanno raccolto 7 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. La Juventus, invece, ha ottenuto 16 vittorie, 15 pareggi e 4 sconfitte, con 52 gol fatti e 32 subiti, mentre fuori casa ha vinto 6 volte, pareggiato 8 e perso 3.

In chiave pronostico, questi dati suggeriscono un equilibrio tra le due squadre, ma anche la possibilità che la Lazio possa tentare l’impresa storica.

La sfida tra Lazio e Juventus rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A. I precedenti equilibrati e la posta in palio in ottica qualificazione Champions League rendono questa partita imprevedibile e affascinante anche per chi segue le scommesse sportive. Le quote attuali riflettono questa incertezza, con valori molto vicini tra le due squadre.

Per non perdere nessun aggiornamento, segui i nostri approfondimenti e scopri tutte le statistiche più interessanti sulle prossime partite!