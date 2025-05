Pronostico Las Palmas-Rayo Vallecano: statistiche e quote top

La Liga spagnola entra nel vivo della trentacinquesima giornata con due match di grande interesse per la zona salvezza e per la corsa alle posizioni europee: Las Palmas ospita un Rayo Vallecano in cerca di conferme, mentre il grande Clasico tra Barcellona e Real Madrid promette spettacolo e tensione. In questo articolo analizziamo pronostici e statistiche delle due sfide, offrendo un quadro chiaro e accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive, ponendo particolare attenzione ai dati recenti e alle quote più interessanti.

Statistiche e rendimento casalingo preoccupante per Las Palmas

La situazione della squadra di casa desta preoccupazione:

Las Palmas è attualmente terz’ultima, a rischio retrocessione.

è attualmente terz’ultima, a rischio retrocessione. Ha subito tre sconfitte nelle ultime cinque giornate.

Il dato più allarmante riguarda i 56 gol subiti , seconda peggior difesa della Liga .

, seconda peggior difesa della . Il rendimento casalingo è deludente: otto sconfitte in diciassette partite interne.

Tra i migliori marcatori spiccano Fabio Silva (10 reti) e Sandro Ramirez (9 reti).

Di fronte, il Rayo Vallecano si trova in una posizione di classifica sorprendente: ottavo posto, a due punti dalla zona Europa League, e reduce da una vittoria importante contro il Getafe. La squadra madrilena, partita con l’obiettivo salvezza, ora sogna in grande grazie a una solidità ritrovata e a una rosa che ha saputo sorprendere gli addetti ai lavori.

Squadra Punti Ultime 5 (V/P/S) Gol fatti Gol subiti Las Palmas 31 0/2/3 28 56 Rayo Vallecano 44 2/1/2 35 32

Le probabili formazioni vedono Las Palmas schierarsi con un 4-4-2, affidandosi a Ramirez e Mata in attacco, mentre il Rayo Vallecano risponde con il 4-2-3-1 e il tridente de Frutos–Diaz–Garcia alle spalle di Embarba punta centrale.

Il pronostico vede favorito il Rayo Vallecano, anche in virtù del momento negativo dei padroni di casa e della maggiore solidità dimostrata negli ultimi turni. Le quote più interessanti per la vittoria esterna si aggirano attorno a 3.05 su Goldbet e Lottomatica, mentre Snai offre 3.00.

Per i più prudenti, si suggerisce l’opzione “Multigol 1-3”, mentre chi cerca una quota più alta può valutare anche il pareggio o la possibilità che segni prima la squadra di casa.

In conclusione, il match tra Las Palmas e Rayo Vallecano assume una valenza decisiva sia in chiave salvezza sia per le ambizioni europee degli ospiti. Gli ultimi risultati e le statistiche fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte degli ospiti, ma il calcio riserva sempre sorprese. Le quote principali confermano il leggero favore per il Rayo Vallecano, ma non sono escluse sorprese.Segui le nostre analisi dettagliate per restare sempre aggiornato sulle quote e sulle statistiche delle partite più importanti!