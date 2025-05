Pronostico L84-Feldi Eboli: statistiche e analisi playoff futsal

I playoff scudetto della Serie A di futsal 2025 sono alle porte, portando con sé grande attesa e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. L’attenzione si concentra in particolare sulla sfida tra L84 Torino e Feldi Eboli, due delle squadre più competitive del panorama nazionale. Questo incontro, remake di un emozionante quarto di finale della Final Eight di Jesi, promette spettacolo e incertezza, con le squadre pronte a mettere in campo tutto il loro potenziale per proseguire il cammino verso il titolo.

Feldi Eboli: record e statistiche per una stagione oltre ogni aspettativa

La Feldi Eboli arriva ai playoff dopo una regular season da incorniciare, la migliore della sua storia. I numeri parlano chiaro:

Secondo posto in classifica, miglior risultato di sempre per la società.

Ben 103 gol realizzati in campionato, un nuovo record per il club.

Unica squadra a battere tutte le avversarie almeno una volta tra andata e ritorno.

Sei giocatori in doppia cifra per reti segnate: Liberti, Etzi e Capongiro (13 gol ciascuno); Calderolli, Ugherani e Selucio (11 reti ciascuno).

Sotto la guida di Luciano Antonelli, la squadra ha saputo coniugare spirito di gruppo e qualità tecniche, aggiudicandosi anche la Coppa Italia. Il sogno delle volpi ebolitane è ora quello di conquistare lo scudetto e tornare in Champions League, obiettivi ambiziosi ma non irraggiungibili considerando il percorso fin qui svolto.

La sfida con L84 Torino rappresenta però un ostacolo insidioso. I piemontesi si sono dimostrati avversari difficili da superare: in stagione regolare la Feldi ha vinto solo nell’ultima giornata, approfittando delle assenze tra le fila avversarie, mentre negli altri confronti – sia in campionato sia nella spettacolare semifinale di Coppa Italia a Jesi – il risultato è rimasto in bilico fino ai rigori. La gara di venerdì 23 maggio, in programma al PalaMaggiore di Leinì alle ore 19 (con diretta su YouTube Divisione Calcio a 5), sarà quindi già un importante banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre.

Il giocatore Giancarlo Selucio, intervistato in conferenza stampa, ha sottolineato come i playoff rappresentino un nuovo inizio: “Si azzera tutto, ogni errore può essere decisivo e ogni gara sarà una battaglia. Dobbiamo dare il massimo sia in attacco che in difesa contro una squadra di grandi palleggiatori come L84”.

I playoff scudetto di futsal promettono emozioni fin dalla gara-1 tra L84 Torino e Feldi Eboli. La sfida vede opposte due delle migliori formazioni della stagione, pronte a contendersi l’accesso alle semifinali. Le quote per la partita, sebbene non esplicitate, riflettono un equilibrio assoluto: le statistiche e i precedenti indicano che tutto può succedere, con la differenza che la minima disattenzione può risultare fatale. Segui i nostri approfondimenti per scoprire tutti i dettagli sulle prossime partite e rimanere sempre informato sulle analisi più interessanti del panorama futsal!