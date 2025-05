Pronostico Juventus-Venezia: statistiche e analisi decisive

La corsa per un posto in Champions League nella stagione di Serie A 2024/2025 è giunta al suo atto finale. Mancano solo novanta minuti e quattro squadre lottano per garantirsi la qualificazione nelle principali competizioni europee. In particolare, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Juventus e Venezia, un incontro che si preannuncia decisivo sia per le ambizioni europee dei bianconeri sia per la salvezza della squadra lagunare. In questo scenario, ogni punto può davvero cambiare le sorti di una stagione intera.

Juventus a Venezia: statistiche e incognite della trasferta decisiva

La Juventus arriva all’ultima giornata con il vantaggio di essere padrona del proprio destino: una vittoria al Penzo garantirebbe l’accesso matematico alla prossima Champions League. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, hanno dimostrato solidità nelle partite casalinghe, ma le trasferte sotto la gestione del tecnico croato non sono state altrettanto convincenti. Infatti, con Tudor in panchina, la Juventus non ha mai vinto lontano dallo Stadium, collezionando tre pareggi e una sconfitta, quest’ultima subita proprio contro una squadra in lotta per la salvezza come il Parma.

La Juventus è attualmente a 67 punti, uno in più della Roma e due sopra la Lazio .

La situazione è resa ancora più interessante dalla contemporanea lotta salvezza: mentre la Juventus può fare calcoli solo su sé stessa, il Venezia dovrà tenere d’occhio anche i risultati di Lecce e Empoli. Un pareggio potrebbe non bastare né ai bianconeri per la Champions né ai lagunari per restare in Serie A. Nel caso in cui la Juventus non vincesse, il rischio di essere sorpassata da Roma e Lazio è concreto, complice anche il vantaggio degli scontri diretti. Sullo sfondo, inoltre, si intrecciano le voci di mercato, con il futuro di Tudor legato alla qualificazione europea e il possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, mentre si valutano rinforzi in tutti i reparti.

Il turno finale di Serie A si prospetta quindi ricco di emozioni e colpi di scena. La Juventus, con una vittoria, può blindare la qualificazione in Champions League e garantirsi importanti ricavi economici per la prossima stagione. Le quote dei bookmaker vedono i bianconeri favoriti per il successo al Penzo, ma il rendimento altalenante in trasferta lascia aperto ogni pronostico. Segui tutte le evoluzioni e scopri se la vecchia signora riuscirà a compiere l’ultimo passo verso l’Europa che conta!