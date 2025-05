Pronostico Juve Women-Inter: statistiche e tendenze decisive

Il campionato di Serie A femminile si avvia alla conclusione, ma l’attenzione resta alta in vista dell’ultima sfida della Poule Scudetto tra Juve Women e Inter. Con le bianconere già matematicamente campionesse, la partita rappresenta un’occasione per celebrare la stagione e analizzare i dati che hanno caratterizzato questo interessante duello calcistico.

Statistiche e precedenti: Juve Women contro Inter, numeri a confronto

La Juventus Women ha dominato il campionato 2024/25, conquistando lo Scudetto con una giornata d’anticipo. Sabato 10 maggio, le bianconere affronteranno l’Inter all’Allianz Stadium di Torino per l’ultimo impegno della stagione e per la cerimonia di premiazione. I dati pubblicati dal club bianconero offrono uno spaccato interessante sui precedenti tra le due squadre, evidenziando trend e curiosità che meritano attenzione anche in ottica scommesse sportive.

11 vittorie della Juventus sull’Inter in Serie A, record condiviso con la Roma.

della Juventus sull’Inter in Serie A, record condiviso con la Roma. Negli ultimi 5 confronti diretti in campionato, solo una vittoria per la Juve (2 pareggi, 2 sconfitte).

in campionato, solo una vittoria per la Juve (2 pareggi, 2 sconfitte). Solo contro Roma (5), Fiorentina (4) e Milan (3) le bianconere hanno perso più di due partite nella storia del torneo.

(5), (4) e (3) le bianconere hanno perso più di due partite nella storia del torneo. In casa, la Juventus ha perso solo una volta contro l’Inter in Serie A.

Le bianconere hanno segnato 45 gol contro le nerazzurre, terzo miglior dato dopo quelli contro Sassuolo e Fiorentina .

contro le nerazzurre, terzo miglior dato dopo quelli contro e . L’Inter ha subito 45 reti in 17 partite contro la Juve, almeno 9 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria.

Nei 15 precedenti in cui la difesa dell’Inter non ha mantenuto la porta inviolata contro la Juve, ha sempre incassato almeno 2 gol.

Questi numeri confermano la superiorità della Juventus Women nelle sfide dirette, anche se le ultime stagioni hanno visto un maggiore equilibrio. La squadra bianconera si è dimostrata particolarmente prolifica in attacco contro le nerazzurre, segno di un approccio sempre offensivo e determinato. D’altra parte, l’Inter ha faticato soprattutto dal punto di vista difensivo, incassando molte reti e incontrando difficoltà nel contenere le offensive juventine.

L’ultimo appuntamento della stagione tra Juventus e Inter promette ancora una volta spettacolo e grandi emozioni. Le statistiche evidenziano come la squadra bianconera sia storicamente favorita, soprattutto quando gioca in casa, ma i risultati recenti suggeriscono che le distanze si stanno progressivamente riducendo. Per chi segue le scommesse sportive, questi dati possono offrire spunti interessanti: la Juventus parte con i favori del pronostico, mentre le quote potrebbero premiare chi scommette su una gara ricca di gol.

Vuoi analisi dettagliate e pronostici aggiornati sulle sfide più importanti? Scopri tutte le nostre analisi sulle partite di Serie A femminile e rimani sempre informato!