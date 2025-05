Pronostico Juve Stabia-Catanzaro: statistiche e analisi playoff

Lo scontro tra Juve Stabia e Catanzaro si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della giornata calcistica, con le due formazioni pronte a darsi battaglia allo stadio Romeo Menti. Entrambe le squadre sono in piena corsa per i playoff e la sfida assume un valore particolare, considerando anche i numerosi incroci e le rivalità storiche tra i club, le città ed i protagonisti in campo e in panchina.

Statistiche e precedenti: il Catanzaro cerca il sorpasso in trasferta

La partita tra Juve Stabia e Catanzaro è un classico del calcio meridionale, con una lunga storia di incontri spesso equilibrati e combattuti. Ecco alcuni dati e curiosità che aiutano a inquadrare la sfida:

16 precedenti disputati a Castellammare: 5 vittorie per la Juve Stabia , 7 pareggi e 4 successi esterni del Catanzaro .

disputati a Castellammare: 5 vittorie per la , 7 pareggi e 4 successi esterni del . L’ultimo successo interno delle “vespe” risale al 2014/15 grazie a un gol di Nicastro al 94′.

al 94′. Nella stagione passata, vittoria esterna netta del Catanzaro per 1-4, con doppietta di Iemmello .

per 1-4, con doppietta di . Iemmello è attualmente il secondo miglior marcatore del torneo con 16 reti.

è attualmente il secondo miglior marcatore del torneo con 16 reti. Il Catanzaro fuori casa conta solo 3 vittorie ma ben 10 pareggi e 3 sconfitte.

La formazione di casa, guidata da Guido Pagliuca, deve fare a meno di Buglio, mentre la squadra calabrese, dopo la sconfitta con il Palermo, punta a superare in classifica proprio i campani. La posta in palio è alta: il sesto posto, attualmente occupato dalla Juve Stabia a 50 punti, è insidiato da un Catanzaro a quota 48 e desideroso di riscatto. Il match si preannuncia equilibrato, con le due squadre che possono contare su rose competitive e su tecnici molto preparati, entrambi ex delle rispettive società.

Le formazioni probabili vedono i padroni di casa schierati con il modulo 3-4-2-1, affidandosi in attacco al bomber Adorante e al talento di Candellone e Piscopo. Gli ospiti rispondono con una rosa di livello, guidata in panchina da Fabio Caserta, tecnico legato a doppio filo alla storia delle “vespe” sia da giocatore che da allenatore, e in campo dalla prolificità di Iemmello. Oltre al valore sportivo, la partita è carica di significato emotivo per le tante figure che hanno vestito entrambe le maglie, tra cui l’attuale ds delle “aquile” Ciro Polito.

Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma la solidità difensiva e l’esperienza dei giallorossi rendono il pronostico incerto. L’affluenza attesa al Menti sarà elevata, anche se le tariffe dei biglietti hanno suscitato qualche malumore tra gli abbonati.

In conclusione, il confronto tra Juve Stabia e Catanzaro promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le squadre motivate a consolidare la propria posizione playoff. Le statistiche evidenziano una leggera prevalenza dei padroni di casa negli scontri diretti, ma i calabresi hanno già dimostrato di poter colpire in trasferta. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con valori molto vicini per i segni 1X2. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!