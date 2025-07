Pronostico Italia-Francia Rugby femminile: statistiche e chance

La Rugby World Cup 2025 femminile si avvicina e l’attenzione degli appassionati italiani è tutta rivolta verso la Nazionale femminile, pronta a scendere in campo il prossimo 23 agosto. Dopo lo storico settimo posto conquistato nella scorsa edizione, la domanda che si pongono tifosi e analisti è se le azzurre riusciranno a ripetere – o magari migliorare – quel risultato, considerando le novità regolamentari e la crescita delle rivali. L’evoluzione della squadra, i cambiamenti tecnici e le insidie del sorteggio rendono il cammino tutt’altro che semplice.

L’Italia femminile sfida la Francia all’esordio: statistiche e insidie

Il debutto della Nazionale italiana femminile di rugby avverrà contro la Francia, una delle favorite del torneo. La squadra transalpina, tra le più forti a livello mondiale e candidata alla vittoria finale, rappresenta un ostacolo quasi proibitivo per le azzurre. Nella scorsa edizione, l’Italia aveva chiuso il girone al secondo posto, ma il nuovo format della Coppa del Mondo – che passa da 12 a 16 squadre e permette l’accesso ai quarti solo alle prime due di ogni girone – rende le sfide ancor più decisive. Non ci sarà più la possibilità di passare come migliore terza: ogni partita sarà una vera e propria finale.

Italia : sesta nel ranking mondiale, reduce da un biennio complicato ma in ripresa grazie al nuovo allenatore Fabio Roselli .

: sesta nel ranking mondiale, reduce da un biennio complicato ma in ripresa grazie al nuovo allenatore . Francia : tra le prime al mondo, favorita contro l’Italia nel match d’esordio.

: tra le prime al mondo, favorita contro l’Italia nel match d’esordio. Sudafrica : dodicesima nel ranking, eliminata al primo turno lo scorso mondiale.

: dodicesima nel ranking, eliminata al primo turno lo scorso mondiale. Brasile: venticinquesima nel ranking, esordiente assoluta nella rassegna iridata.

Squadra Ranking Mondiale Risultato RWC 2022 Italia 6 Settimo posto Francia Quota Top Semifinale Sudafrica 12 Ultima nel girone Brasile 25 Non partecipante

L’Italia, dunque, parte sfavorita contro la Francia, ma sarà favorita sia contro il Sudafrica che contro il Brasile. Per accedere ai quarti, le azzurre dovranno evitare passi falsi e confermare i pronostici nei due scontri più abbordabili.

Guardando alle ultime stagioni, il cambio di allenatore – con il passaggio da Andrea Di Giandomenico a Fabio Roselli – ha portato nuova energia e maggiore esperienza. Tuttavia, la formula più selettiva e la crescita di diverse nazionali rendono il percorso verso i playoff ancora più arduo. Ogni partita sarà decisiva per raggiungere l’obiettivo minimo: entrare tra le prime otto del mondo.

In sintesi, la nazionale femminile italiana di rugby si presenta al Mondiale con rinnovate ambizioni ma dovrà affrontare un percorso più difficile rispetto al passato. Le azzurre saranno chiamate a dare il massimo contro la Francia e a confermare la propria superiorità su Sudafrica e Brasile, senza possibilità di errori. Le quote vedono l’Italia favorita nei due match chiave, mentre l’esordio con la Francia sarà una sfida tutta da vivere. Resta aggiornato con le nostre analisi dettagliate sulla Rugby World Cup 2025 femminile e scopri le prospettive delle azzurre!