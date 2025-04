Pronostico Italia-Francia femminile: statistiche e analisi

Il Sei Nazioni Femminile torna protagonista con una sfida dal sapore storico: il confronto tra Italia e Francia. La partita, in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, rappresenta non solo la 30esima edizione dell’incontro tra le due nazionali, ma anche un’occasione importante per valutare la crescita delle Azzurre nella palla ovale. Dopo la recente vittoria in Scozia, la squadra allenata da Fabio Roselli affronta una formazione francese reduce da tre successi consecutivi e ancora imbattuta.

Statistiche e precedenti: Francia favorita, Italia in crescita

La storia degli scontri diretti tra Italia e Francia femminili nel Sei Nazioni è significativa: la prima sfida risale al 1985, proprio contro le transalpine. Da allora, le francesi hanno mantenuto una posizione di dominio, ma il percorso delle italiane negli ultimi anni racconta di un movimento in costante miglioramento. Ecco alcuni dati salienti:

Francia : 3 vittorie nelle prime 3 giornate (contro Irlanda , Scozia e Galles ), seconda in classifica.

: 3 vittorie nelle prime 3 giornate (contro , e ), seconda in classifica. Italia : sconfitta con Inghilterra e Irlanda , ma vittoriosa in trasferta contro la Scozia con punto bonus offensivo.

: sconfitta con e , ma vittoriosa in trasferta contro la con punto bonus offensivo. La partita di Parma è la 30esima nella storia tra le due nazionali.

Le statistiche recenti premiano la Francia, ma il successo delle Azzurre in Scozia e alcune novità di formazione lasciano aperte possibilità interessanti.

La notizia principale riguarda sia la posta in palio che le scelte tecniche. La Francia, favorita dai pronostici, mira a conquistare la vittoria per contendere il titolo alle Red Roses inglesi nell’ultima giornata. Dall’altra parte, l’Italia vuole confermare la crescita vista sotto la guida di Roselli e provare ad avvicinare il podio della classifica. La squadra azzurra si presenta con una formazione rinnovata: cinque cambi rispetto alla vittoria con la Scozia, tra cui il debutto da titolare di Alia Bitonci in mediana e il ritorno di Veronica Madia come apertura. Importanti anche le rotazioni tra gli avanti con Alissa Ranuccini e Valeria Fedrighi dal primo minuto.

Coach Roselli sottolinea la profondità della rosa e la presenza di una panchina definita “bomb squad”, pronta a dare sostegno nella ripresa.

sottolinea la profondità della rosa e la presenza di una panchina definita “bomb squad”, pronta a dare sostegno nella ripresa. La Francia recupera la trequarti Gabrielle Vernier, rientrata dopo squalifica, e si prepara a una sfida fisica e tecnica, forte della solidità mostrata nelle precedenti uscite.

Giocare davanti al pubblico di Parma rappresenta una motivazione ulteriore per le Azzurre, che puntano almeno al punto bonus per mantenere la quarta posizione in classifica e migliorare rispetto alle ultime stagioni.

In conclusione, Italia e Francia si sfidano in un match che promette equilibrio e spettacolo, con le transalpine leggermente favorite secondo i pronostici, grazie al percorso netto finora ottenuto. Le Azzurre, però, hanno dimostrato tenacia e progressi notevoli, puntando su una rosa equilibrata e su una panchina di qualità. Le quote, se disponibili, favorirebbero la Francia, ma attenzione allo spirito combattivo dell’Italia.

