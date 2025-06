Pronostico Italia-Cina VNL 2025: statistiche e analisi chiave

La Volleyball Nations League 2025 entra nel vivo con il sesto impegno della nazionale italiana maschile, pronta a sfidare la Cina sul taraflex di Chicago. Dopo la spettacolare rimonta contro la Polonia al tie-break, gli Azzurri cercano il quinto successo nel torneo, puntando a consolidare la propria posizione tra le migliori squadre al mondo. L’incontro è particolarmente atteso per le implicazioni sul ranking e per la tradizione favorevole degli italiani nei confronti della selezione cinese.

Italia in cerca di conferme: statistiche e precedenti contro la Cina

Il match Italia-Cina si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia per lo stato di forma degli Azzurri sia per l’importanza dei punti in palio ai fini del ranking mondiale FIVB. Di seguito alcuni dati significativi:

Italia attualmente al 3° posto nel ranking FIVB con 352,70 punti.

attualmente al 3° posto nel ranking FIVB con 352,70 punti. Cina al 23° posto con 155,89 punti.

al 23° posto con 155,89 punti. Nei quattro precedenti nella VNL , l’Italia ha sempre vinto, lasciando solo un set agli avversari.

, l’Italia ha sempre vinto, lasciando solo un set agli avversari. L’ultimo confronto diretto, nella Week 2 della VNL 2023, si è concluso con un netto 3-0 per gli italiani.

Risultato Punti Ranking Italia Vittoria 3-0 +1,70 Vittoria 3-1 +0,01 Vittoria 3-2 +0,01 Sconfitta 2-3 -13,30 Sconfitta 1-3 -15,80 Sconfitta 0-3 -18,30

Il commissario tecnico Fefè De Giorgi ha convocato 14 giocatori per questa importante trasferta americana. Tra i protagonisti, spiccano i nomi di Simone Giannelli (palleggiatore), Kamil Rychlicki e Yuri Romanò (opposti), Alessandro Michieletto e Daniele Lavia (schiacciatori), a confermare il valore e la profondità dell’organico azzurro.

L’obiettivo dell’Italia è chiaro: mantenere il trend positivo e difendere la posizione d’élite nel ranking, sfruttando lo storico favorevole e la maggiore esperienza internazionale rispetto agli avversari. La Cina, invece, cercherà di sorprendere e risalire la classifica con una prestazione di carattere.

In sintesi, Italia-Cina rappresenta un banco di prova fondamentale per testare la continuità degli Azzurri e rafforzare il percorso verso la fase finale della VNL 2025. Le quote vedono favorita l’Italia, supportata sia dai risultati storici che dall’attuale stato di forma: una vittoria netta 3-0 garantirebbe punti preziosi, mentre ogni altro risultato rischia di complicare i piani in ottica ranking.

Per non perdere dettagli, statistiche e aggiornamenti sulle prossime sfide, resta sempre connesso e segui le nostre analisi approfondite sulla Volleyball Nations League e su tutti i principali eventi di volley internazionale!