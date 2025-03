Pronostico Israele-Estonia: analisi e statistiche del match

In un contesto internazionale di qualificazioni per il Mondiale 2026, si profila un match dal sapore intenso tra Israele ed Estonia. Due nazionali che, seppur non tra le favorite, cercheranno di iniziare il loro cammino con il piede giusto. Giocando in “casa forzata” al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, gli israeliani sfideranno gli estoni in una gara cruciale per le loro aspirazioni. Con un ranking FIFA rispettivamente di 81 e 110, entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo, consapevoli delle sfide che le attendono.

Israele: statistiche e pronostici per la sfida

Lo scenario per questa sfida vede Israele in una posizione leggermente favorita. Con una probabilità di vittoria del 63%, gli israeliani potrebbero fare affidamento su un attacco potenziato dalla stella Manor Solomon, in grande forma con il Leeds United. La squadra di Ran Ben Shimon arriva a questo appuntamento dopo prestazioni incoraggianti in Nations League, tra cui un sorprendente pareggio contro la Francia e una vittoria contro il Belgio. Di contro, l’Estonia di Jurgen Henn deve superare un periodo difficile, con una striscia aperta di tre partite senza gol e 12 trasferte senza vittorie. Nonostante il successo nella Coppa del Baltico, le difficoltà offensive sono un problema evidente.

Con una probabilità del 42% per un totale di gol compreso tra 2 e 4 e un handicap asiatico -1.0 a favore di Israele con il 60% di probabilità, il match potrebbe vedere una prevalenza israeliana. Il pronostico più probabile è una vittoria per 3-0 per Israele, con l’opzione “Over 2.5” al 58% di probabilità. Gli estoni, d’altra parte, punteranno sull’esperienza del portiere Karl Hein per arginare gli attacchi avversari e sul veterano Henri Anier, che potrebbe raggiungere la sua 100ª presenza in nazionale.

In conclusione, il match tra Israele ed Estonia si presenta come un'opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il loro valore in vista delle qualificazioni mondiali. Le quote scommesse favoriscono Israele, con una vittoria quotata al 63% e un risultato di 3-0 come il più probabile. Tuttavia, lo sport è imprevedibile e l'Estonia spera in un risultato sorprendente.