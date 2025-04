Pronostico Inter-Hellas Verona: statistiche e quote da seguire

La sfida tra Inter e Hellas Verona, in programma allo Stadio Meazza di Milano per la trentacinquesima giornata di Serie A, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le compagini. L’attenzione è massima sia per le ambizioni di vertice dei padroni di casa, sia per le esigenze di salvezza degli ospiti. Analizzeremo il momento delle due squadre e le principali informazioni utili per gli appassionati di calcio e scommesse.

Inter cerca il riscatto: statistiche e probabili formazioni

Dopo aver perso il primato in classifica, la Inter si trova al secondo posto con 71 punti, a tre lunghezze dal Napoli. La recente sconfitta interna contro la Roma ha interrotto una striscia positiva, mettendo pressione alla squadra guidata da Simone Inzaghi. I nerazzurri, campioni in carica, puntano a non ripetere altri passi falsi, sia per mantenersi in corsa per il titolo sia per ottenere un miglioramento in Champions League rispetto alla passata stagione.

Inter : 71 punti, secondo posto, ultima partita persa in casa contro la Roma (0-1).

: 71 punti, secondo posto, ultima partita persa in casa contro la (0-1). Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro.

Dall’altra parte, l’Hellas Verona occupa la quindicesima posizione con 32 punti e cerca continuità per allontanarsi dalla zona pericolosa. La formazione di Paolo Zanetti viene da una sconfitta casalinga contro il Cagliari e si affida ad un modulo offensivo per cercare punti preziosi.

Hellas Verona : 32 punti, quindicesimo posto, ultima partita persa contro il Cagliari (0-2).

: 32 punti, quindicesimo posto, ultima partita persa contro il (0-2). Probabile formazione (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera.

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

La gara tra Inter e Hellas Verona si preannuncia intensa. I padroni di casa, dopo i recenti passi falsi, sono chiamati a una reazione decisa per restare agganciati alla vetta della Serie A. Gli ospiti, invece, puntano a una salvezza serena, pur avendo dovuto fare i conti con numerose cessioni nel corso della stagione. Le statistiche recenti vedono la Inter favorita, ma la necessità di punti dell’Hellas Verona potrebbe rendere la sfida più aperta del previsto.

Per quanto riguarda le quote principali:

Esito Finale Quota Migliore 1 (Inter vincente) 1.32 (Lottomatica) Over 2,5 gol 1.77 (GoldBet) Tempo con più gol X (uguali primo e secondo tempo) 3.50 (Sisal)

In sintesi, il match tra Inter e Hellas Verona mette di fronte due squadre con obiettivi ben distinti, ma entrambe motivate a raccogliere punti fondamentali. La Inter parte favorita secondo le analisi e le quote delle principali agenzie, ma la lotta per la salvezza degli ospiti potrebbe regalare sorprese. Non perderti i nostri approfondimenti: consulta le previsioni e confronta le tue idee con le analisi di Sport.it!