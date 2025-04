Pronostico Inter-Barcellona: statistiche e curiosità Champions

Barcellona e Inter si preparano a sfidarsi nuovamente in una semifinale di Champions League, rinnovando una rivalità che ha già scritto pagine memorabili nella storia del calcio europeo. I dati e le statistiche delle due squadre raccontano una sfida ricca di significati, sia dal punto di vista sportivo che per chi osserva con interesse le dinamiche delle scommesse e dei pronostici. In questo articolo analizziamo i dati più rilevanti e le curiosità che possono influenzare le scelte degli appassionati.

Dati e curiosità: Barcellona imbattuto in casa contro l’Inter

La semifinale tra Barcellona e Inter rappresenta la seconda occasione in cui le due squadre si affrontano in una fase a eliminazione diretta della Champions League. Il precedente, risalente alla stagione 2009/10, vide i nerazzurri guidati da José Mourinho eliminare i campioni in carica con un risultato complessivo di 3-2, segnando un capitolo indelebile nella storia dell’Inter. Tuttavia, i dati ci raccontano di un Barcellona tradizionalmente molto solido tra le mura amiche: i catalani sono imbattuti nelle sei gare casalinghe contro l’Inter (5 vittorie e 1 pareggio). Questo primato eguaglia quello ottenuto contro il Milan e supera tutte le altre squadre ospitate senza mai perdere, ad eccezione del Chelsea.

Barcellona ha segnato 21 reti in casa in questa edizione della Champions League , con una media di 3.1 gol a partita sotto la guida di Hansi Flick .

ha segnato 21 reti in casa in questa edizione della , con una media di 3.1 gol a partita sotto la guida di . L’ Inter può eguagliare il record di clean sheet italiano in una stagione di Champions (attualmente otto, il primato è di nove).

può eguagliare il record di clean sheet italiano in una stagione di (attualmente otto, il primato è di nove). Simone Inzaghi raggiunge la 50ª panchina in Champions League , primato italiano per vittorie nelle prime 50 gare (26 vittorie).

raggiunge la 50ª panchina in , primato italiano per vittorie nelle prime 50 gare (26 vittorie). L’attaccante Lautaro Martinez ha segnato in ciascuna delle ultime cinque gare in Champions; un altro gol lo renderebbe il secondo sudamericano a segnare in sei partite consecutive dopo Edinson Cavani .

ha segnato in ciascuna delle ultime cinque gare in Champions; un altro gol lo renderebbe il secondo sudamericano a segnare in sei partite consecutive dopo . Raphinha e Lamine Yamal hanno formato la coppia più prolifica di esterni in questa edizione, con cinque gol combinati.

Inoltre, il centrocampista Nicolò Barella si distingue per la quantità e qualità dei passaggi progressivi in zona offensiva, guidando la speciale classifica con una media di 7.1 per 90 minuti.

In conclusione, la semifinale tra Barcellona e Inter si preannuncia equilibrata e ricca di spunti sia tecnici che statistici. Le quote delle scommesse riflettono la tradizione positiva del Barcellona in casa, ma anche la solidità difensiva dell’Inter e il momento di forma dei suoi protagonisti. Segui le nostre analisi dettagliate per scoprire tutte le statistiche aggiornate e i pronostici sulle sfide più avvincenti della Champions League!