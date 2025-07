Pronostico Inghilterra-Spagna: statistiche e analisi finale

La finale dell’Europeo femminile si appresta a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio. Domenica pomeriggio, Inghilterra e Spagna si sfideranno in Svizzera per conquistare l’unico trofeo mancante nella bacheca delle Furie Rosse. Dopo un percorso ricco di emozioni e colpi di scena, entrambe le nazionali sono pronte a dare il massimo per salire sul gradino più alto del podio continentale.

Statistiche e precedenti: il cammino di Spagna e Inghilterra

Le due formazioni arrivano a questa finale dopo aver superato ostacoli notevoli. L’Inghilterra ha raggiunto l’ultimo atto grazie a una serie di risultati combattuti, tra cui il pareggio nei minuti di recupero contro l’Italia e la successiva qualificazione ai rigori, non priva di polemiche arbitrali. La Spagna, invece, ha avuto la meglio su una solida Germania grazie a una rete della due volte Pallone d’Oro Bonmatí. Il confronto diretto più recente tra le due squadre risale a giugno, nel corso della Nations League, quando le iberiche si imposero per 2-1.

L’Inghilterra ha beneficiato di episodi favorevoli, ma ha mostrato carattere nei momenti decisivi.

La Spagna ha dimostrato compattezza e qualità tecnica superiore, come confermato dal successo in Coppa del Mondo e in Nations League .

e in . Le probabili formazioni: Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Spagna (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Mendez, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey, Rodriguez, Pina.

Secondo gli analisti, la Spagna parte favorita: la quota per la vittoria delle Furie Rosse è pari a 1.75 presso i principali operatori, mentre il segno “GOL” (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.72. Gli scommettitori possono seguire la partita gratuitamente tramite streaming sul sito ufficiale della Uefa o in diretta su Rai Sport.

La finale tra Inghilterra e Spagna promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Gli esperti vedono le Furie Rosse come le principali candidate al titolo, con un pronostico che punta su una vittoria spagnola e almeno una rete per parte, per un possibile risultato di 1-2. Le quote confermano il favore dei pronostici verso la selezione iberica.

