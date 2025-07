Pronostico Grosseto-Fiorentina: tutte le statistiche e quote

Grosseto e Fiorentina si ritrovano ancora una volta di fronte in un’amichevole estiva che promette spettacolo e tanti spunti per gli appassionati di calcio e analisi statistiche. La sfida, in programma giovedì alle 20:00 presso lo stadio “Zecchini” di Grosseto, rappresenta il tradizionale banco di prova della formazione gigliata nella fase di preparazione estiva. L’attenzione è puntata sulla nuova era targata Stefano Pioli, sulla condizione dei giocatori e sulle possibili indicazioni per la stagione a venire.

Statistiche recenti e aspettative: la Fiorentina a caccia di conferme

Negli ultimi confronti estivi, la Fiorentina ha sempre avuto la meglio sul Grosseto, segnando un totale di undici gol negli ultimi due incontri (0-4 nel 2023, 7-2 l’anno precedente). Il club viola, reduce dall’arrivo del tecnico Pioli – già protagonista a Firenze sia da calciatore che da allenatore – si presenta all’appuntamento con diverse novità di mercato e una rosa rinnovata. In attacco spicca l’esperienza di Edin Dzeko, mentre la linea mediana e la difesa si sono arricchite di giovani talenti come Fazzini e Viti. Tra le certezze confermate figurano Gudmundsson e Fagioli, mentre diversi giocatori sono tornati ai rispettivi club al termine dei prestiti.

La Fiorentina parteciperà per il quarto anno consecutivo alla Conference League .

parteciperà per il quarto anno consecutivo alla . Il nuovo modulo di Pioli prevede una difesa a tre e l’attacco a due punte ( Dzeko e Kean ), supportati da Gudmundsson come trequartista.

prevede una difesa a tre e l’attacco a due punte ( e ), supportati da come trequartista. Nell’ultimo test con la Primavera, la Fiorentina ha vinto 8-0.

Il Grosseto, invece, si prepara a un’altra stagione in Serie D dopo aver chiuso solo al settimo posto nel girone E l’anno scorso. Il club maremmano cercherà di ben figurare contro un avversario di categoria decisamente superiore, in attesa di rilanciarsi verso il professionismo.

Ultimi risultati Grosseto Fiorentina 2023 2 7 2022 0 4

Le probabili formazioni vedono il Grosseto schierarsi con un 4-3-3, mentre la Fiorentina opterà per il 3-4-1-2, confermando la vocazione offensiva già mostrata nei precedenti test.

L’incontro sarà visibile in diretta streaming su DAZN, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di seguire le prime mosse della nuova Fiorentina.

La sfida tra Grosseto e Fiorentina rappresenta, come ogni anno, un interessante banco di prova per entrambe le squadre. Le statistiche degli ultimi anni e la qualità della rosa viola lasciano prevedere una partita ricca di gol, con il segno “Over 5.5” che viene proposto a quota 1.70 da Goldbet e Lottomatica, e a 1.80 da SNAI. Gli operatori offrono anche bonus e promozioni per i nuovi iscritti, rendendo la partita interessante sotto più punti di vista. Segui le nostre analisi e rimani aggiornato su tutte le amichevoli estive sul nostro portale!