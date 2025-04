Pronostico Girona-Betis: statistiche e analisi per la Liga

La sfida tra Girona e Betis, valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, si presenta come uno degli incontri più delicati della stagione per i padroni di casa. Dopo un periodo particolarmente difficile, con una lunga serie di risultati negativi che dura ormai da oltre due mesi, il Girona cerca di interrompere la striscia pericolosa e tornare a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.

Le statistiche del Girona: vittoria che manca da oltre due mesi

Il Girona arriva a questo appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo un periodo complicato. La squadra catalana, protagonista di una straordinaria stagione lo scorso anno culminata con l’accesso alla Champions League, si trova ora a dover lottare per la permanenza nella massima serie spagnola. Ecco alcuni dati chiave che fotografano il momento del Girona:

Oltre due mesi senza vittorie in campionato

Obbligo di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione

Vantaggio di aver avuto una settimana intera per preparare la gara

Dall’altra parte, il Betis affronta la trasferta dopo un doppio impegno in Conference League che potrebbe aver pesato sulle gambe e sulla testa degli uomini di Pellegrini. Nonostante il valore della rosa ospite sia indiscutibile, la fatica accumulata e il viaggio potrebbero influire sulla prestazione in campo.

Squadra Ultima vittoria Quote vittoria Girona Oltre 2 mesi 2.75 su Goldbet/Lottomatica, 2.80 su Snai Betis Recenti impegni in Conference League –

Le probabili formazioni vedono il Girona disposto con il 4-2-3-1: Gazzaniga tra i pali; Martinez, Blind, Krecj, Frances in difesa; Romeu e Herrera a centrocampo; Tyganskov, Arthur, Dajnuma alle spalle di Ruiz unica punta. Il Betis risponde con lo stesso modulo: Adrian in porta; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud in difesa; Cardoso e Fornais in mediana; Antony, Isco, Rodriguez supportano Hernandez.

Un successo del Girona appare fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra.

In conclusione, la partita tra Girona e Betis si preannuncia ricca di tensione e importanza per il destino dei padroni di casa. Le quote dei principali operatori vedono il Girona favorito: 2.75 su Goldbet e Lottomatica, 2.80 su Snai. Un’occasione da non perdere per chi segue da vicino la Liga spagnola e desidera restare aggiornato sulle analisi più dettagliate. Consulta i nostri ultimi articoli e scopri tutte le novità sulle partite più attese!