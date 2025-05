Home | Pronostico Genoa-Atalanta: statistiche e quote per il Ferraris

La penultima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che possono giocare con la mente libera da tensioni: Genoa e Atalanta si affrontano sabato 17 maggio alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Entrambe hanno già raggiunto gli obiettivi stagionali: i rossoblù sono salvi con largo anticipo, mentre la Dea ha staccato il pass per la prossima Champions League. Il clima è quello ideale per una partita spettacolare, dove la spensieratezza potrebbe favorire il bel gioco e regalare emozioni ai tifosi presenti.

Atalanta favorita e numeri da Champions: il punto sulle statistiche

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva a questa sfida con una striscia positiva importante, avendo raccolto 13 punti nelle ultime 5 giornate. Il terzo posto in classifica a quota 71 punti certifica la qualità e la continuità dei nerazzurri, che hanno ottenuto la quinta qualificazione in Champions League nelle ultime sette stagioni, tutte con il tecnico piemontese in panchina. Nella gara d’andata, la Dea si era imposta con un netto 5-1, grazie anche a una tripletta di Retegui. Le statistiche recenti dell’Atalanta parlano di una squadra solida: nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare e una tendenza all’Under 2,5 in sei delle ultime sette partite. Dall’altra parte, il Genoa ha mostrato solidità e determinazione, anche se non vince contro i bergamaschi dal 2018.

Analizzando i precedenti:

79 incontri in Serie A : 27 vittorie Atalanta , 26 Genoa , 26 pareggi.

: 27 vittorie , 26 , 26 pareggi. Negli ultimi dieci scontri diretti in campionato, il Genoa non ha mai vinto (6 sconfitte, 4 pareggi).

non ha mai vinto (6 sconfitte, 4 pareggi). L’ultimo successo casalingo rossoblù risale al dicembre 2018 (3-1).

Per quanto riguarda le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1) Atalanta (3-4-2-1) Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

Le quote dei bookmaker vedono favorita l’Atalanta (vittoria a 1.67-1.80), mentre il successo del Genoa oscilla tra 4.85 e oltre 5.00. L’Over 2,5 è proposto a 1.80 circa, segno di aspettative di gol e spettacolo. Il pareggio si aggira intorno al 3.85.

In sintesi, la partita di Marassi tra Genoa e Atalanta promette emozioni e reti, con i nerazzurri favoriti ma i rossoblù desiderosi di chiudere bene davanti al proprio pubblico. Le statistiche recenti e i dati sulle quote suggeriscono una gara aperta, con possibili gol da ambo le parti e una tendenza verso il segno Over 2,5. Per chi cerca un pronostico, attenzione anche al “Gol Sì” nei primi 45 minuti e al possibile marcatore Retegui per l’Atalanta.

