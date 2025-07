Home | Pronostico Garnacho: Milan favorito, statistiche e quote

L’estate del calciomercato accende le speranze dei tifosi e alimenta le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Uno dei nomi più caldi di questa sessione è quello di Alejandro Garnacho, giovane talento in uscita dal Manchester United. Il futuro dell’esterno d’attacco argentino sembra ormai lontano dall’Old Trafford, mentre le principali squadre italiane si contendono un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A.

Il Milan favorito nella corsa a Garnacho: quote e statistiche

Negli ultimi giorni, le attenzioni degli operatori di scommesse si sono concentrate sulla probabile destinazione di Garnacho. Nonostante il pressing dell’Al-Nassr e il tentativo personale di Cristiano Ronaldo di portarlo in Saudi Pro League, il giovane attaccante ha rifiutato la proposta saudita. Al centro delle trattative sono così rimaste alcune big italiane, con il Milan in prima fila.

Secondo i principali bookmaker, l’approdo di Garnacho al Milan è quotato a 4.00, il che lo rende il club favorito per assicurarsi le prestazioni del classe 2004.

al è quotato a 4.00, il che lo rende il club favorito per assicurarsi le prestazioni del classe 2004. Subito dietro, spunta il Napoli , con una quota di 5.00: le qualità tecniche dell’argentino sono molto apprezzate dal nuovo tecnico Antonio Conte , che vede in lui un potenziale rinforzo per l’attacco partenopeo.

, con una quota di 5.00: le qualità tecniche dell’argentino sono molto apprezzate dal nuovo tecnico , che vede in lui un potenziale rinforzo per l’attacco partenopeo. La Roma resta in corsa, sebbene le possibilità siano più limitate: l’arrivo di Garnacho nella Capitale è quotato a 8.00. L’interesse del tecnico Gian Piero Gasperini potrebbe ravvivare la trattativa, ma i giallorossi devono ancora piazzare il primo grande colpo estivo.

Il 21enne, reduce da una stagione da 58 presenze e 11 reti con la maglia del Manchester United, sembra dunque destinato a lasciare la Premier League. La sua versatilità e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo fanno di lui un profilo ideale per il progetto tecnico del Milan, ora guidato da Max Allegri. La concorrenza, comunque, resta agguerrita e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori sviluppi.

In conclusione, il futuro di Alejandro Garnacho tiene banco nel calciomercato estivo, con Milan, Napoli e Roma pronte a contendersi il giovane talento argentino. Le quote dei bookmaker riflettono l’attuale vantaggio dei rossoneri (4.00), seguiti dagli azzurri (5.00) e dai giallorossi (8.00). Le prossime settimane saranno decisive per comprendere chi riuscirà a spuntarla. Scopri tutti gli aggiornamenti e le analisi sulle trattative di calciomercato nella nostra sezione dedicata!