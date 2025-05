Pronostico Galatasaray-Basaksehir: analisi e statistiche decisive

La Super Lig turca si prepara a vivere le sue ultime emozioni stagionali con la sfida tra Galatasaray e Basaksehir, valida per la trentottesima giornata. La partita, in programma venerdì alle 19:00 presso il Rams Park Stadyumu, vede i campioni di Turchia uscire dal campo con la voglia di chiudere al meglio una stagione già memorabile. Nonostante il titolo già conquistato, i giallorossi sembrano non avere intenzione di rallentare, mantenendo alta la concentrazione anche nell’ultima giornata.

Galatasaray inarrestabile: dieci vittorie di fila e numeri da record

Il Galatasaray, fresco vincitore del suo secondo titolo consecutivo, si presenta a questa sfida con una striscia impressionante di dieci vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale. La squadra di Okan Buruk ha dominato la stagione ottenendo 29 vittorie in 35 partite, superando i rivali cittadini del Fenerbahçe con ben 11 punti di vantaggio a una sola giornata dal termine. I giallorossi hanno segnato 89 gol, solo uno in più rispetto ai rivali, ma il dato che fa la differenza è la costanza nei risultati e la determinazione mostrata soprattutto nell’ultima parte di stagione.

29 vittorie in 35 giornate

10 successi consecutivi tra campionato e coppa

89 gol segnati, miglior attacco della Super Lig

Per la squadra ospite, il Basaksehir, la stagione si conclude comunque con un traguardo importante: la qualificazione alla prossima Conference League. Gli uomini di Cagdas Atan sono ormai certi del quinto posto, avendo staccato definitivamente l’Eyupspor. Tuttavia, rimane il rammarico per una mancanza di continuità nel finale di stagione che ha impedito di lottare per un posto in Europa League. La formazione probabile dei blu-arancio dovrebbe essere schierata con il consueto 3-5-2, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci.

La sfida tra Galatasaray e Basaksehir promette dunque spettacolo e motivazioni forti da entrambe le parti, anche se i riflettori sono tutti puntati sui campioni di Turchia. Le statistiche e la forma recente suggeriscono una partita vivace, con i giallorossi pronti a confermare la loro superiorità anche nell'ultimo appuntamento stagionale.