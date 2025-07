Pronostico Flamengo-Fluminense: statistiche e quote derby Rio

Il Derby di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense rappresenta uno degli appuntamenti calcistici più attesi e sentiti del panorama brasiliano. Oltre all’accesa rivalità cittadina, la sfida di quest’anno, in programma nella notte italiana tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, promette spettacolo e tensione al Maracanà. Entrambe le formazioni sono reduci da risultati altalenanti e si presentano con l’obiettivo di rilanciarsi nel Brasileirao. In particolare, i riflettori dei bookmakers sono puntati sul Flamengo, che parte con i favori del pronostico.

Flamengo ancora imbattuto in casa: statistiche e precedenti

Analizzando le ultime prestazioni, il Flamengo risulta essere una delle poche squadre ancora imbattute tra le mura amiche in questa stagione. Con cinque vittorie e due pareggi al Maracanà, la formazione guidata da Filipe Luís si affida al proprio pubblico per cercare il riscatto dopo la recente sconfitta contro il Santos. Dall’altro lato, il Fluminense si trova in una posizione di classifica meno brillante e fatica a ottenere risultati lontano da casa, avendo raccolto solo due successi nelle sei trasferte più recenti. I precedenti tra le due squadre sono molto equilibrati: negli ultimi cinque derby si contano una vittoria per squadra e tre pareggi, a conferma della tradizione di grande equilibrio e tensione.

Flamengo : 5 vittorie, 2 pareggi in casa

: 5 vittorie, 2 pareggi in casa Fluminense : 2 vittorie su 6 trasferte

: 2 vittorie su 6 trasferte Ultimi 5 derby: 1 vittoria Flamengo, 1 vittoria Fluminense, 3 pareggi

Sul fronte delle formazioni, il Flamengo dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui Bruno Henrique e Ayrton Lucas, mentre il Fluminense sostituirà l’attaccante Arias con Soteldo dopo il trasferimento del colombiano al Wolverhampton.

Le quote dei principali operatori evidenziano come i rossoneri siano favoriti: la vittoria del Flamengo è proposta a quota 1.70-1.80, mentre un successo del Fluminense paga circa 5 volte la posta. Il pareggio, risultato già verificatosi spesso negli ultimi derby, viene quotato a 3.30. Per chi preferisce le scommesse sulle reti, spiccano le opzioni No Goal (1.57) e Under 2,5 (1.50), considerando la tendenza delle due squadre a partite tattiche e poco spettacolari.

In conclusione, il Derby Fla-Flu si preannuncia come una sfida intensa, con il Flamengo leggermente favorito grazie al suo rendimento casalingo, ma con il Fluminense deciso a riscattarsi dopo l’ultima sconfitta. Le quote suggeriscono un match equilibrato e con pochi gol, e il pronostico più gettonato resta il pareggio, quotato a 3.30, mentre un successo di misura dei padroni di casa (1-0) è offerto a quota 5.00.

