Pronostico Fiorentina Monza Primavera: statistiche e quote da scoprire

La Primavera italiana si prepara a vivere un nuovo capitolo con la sfida tra Fiorentina e Monza. Due squadre con obiettivi differenti si affronteranno il 28 aprile 2025 in un match che potrebbe risultare decisivo sia per la zona playoff sia per la salvezza. La Fiorentina Primavera, ormai vicina a garantirsi un posto negli imminenti playoff Scudetto, dovrà però dimostrare maggiore continuità, mentre il Monza cerca gli ultimi punti necessari per festeggiare la permanenza in categoria.

Statistiche recenti e quote: il momento della Fiorentina Primavera

La Fiorentina Primavera, pur avendo quasi assicurato la qualificazione ai playoff grazie a un buon rendimento stagionale, ha vissuto recentemente alcune difficoltà. Nelle ultime cinque partite, infatti, i giovani viola hanno subito tre sconfitte contro Empoli, Verona e Lecce, a conferma di un momento non brillantissimo. Nonostante ciò, il vantaggio accumulato nelle settimane precedenti consente alla squadra di guardare con relativa tranquillità alla partita contro il Monza.

Ultima vittoria del Monza datata 9 marzo contro la Lazio (2-1 in trasferta)

datata 9 marzo contro la (2-1 in trasferta) Il Monza vanta un margine di 7 punti sul Bologna 17° in classifica

vanta un margine di 7 punti sul 17° in classifica Le quote vedono favorita la Fiorentina (1.30), rispetto al pareggio (5.75) e alla vittoria del Monza (5.50)

Le probabili formazioni vedono la Fiorentina schierarsi con il 4-3-3: Leonardelli tra i pali, difesa composta da Trapani, Baroncelli, Elia e Scuderi. A centrocampo spazio ad Harder, Keita e Ievoli, mentre in attacco agiranno Caprini, Braschi e Rubino. Il Monza, invece, risponde con il 3-4-3: Vailati in porta, difesa formata da Postiglione, Azarovs e Crasta. A centrocampo Lupetti, Berretta, Colombo e Capolupo, con il tridente Martins, Zanaboni e Longhi.

La partita sarà trasmessa gratuitamente su Sportitalia (canale 60), con possibilità di seguirla anche in streaming tramite sito web o app dell’emittente.

La sfida tra Fiorentina e Monza Primavera si preannuncia interessante sia per le ambizioni playoff dei viola sia per la lotta salvezza dei brianzoli. Le quote delle scommesse vedono nettamente favorita la Fiorentina (1.30), mentre il successo esterno del Monza è valutato a 5.50 e il pareggio a 5.75. L’opzione Over 2.5 gol è quotata a 1.36, mentre l’Under 2.5 è fissato a 3.

