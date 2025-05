Pronostico Fenerbahce-Panathinaikos: statistiche e analisi Eurolega

La Final Four di Eurolega 2025 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di basket europeo. L’edizione di quest’anno si svolge in una location inedita: la Etihad Arena di Abu Dhabi, prima volta fuori dal continente europeo per questa manifestazione. Venerdì 23 maggio si giocano le due semifinali: Fenerbahce–Panathinaikos e Olympiakos–Monaco, con squadre che hanno mostrato solidità e talento nel corso della stagione, pronte a contendersi l’accesso alla finalissima.

Fenerbahce: solidità difensiva e percorso impeccabile

Il Fenerbahce arriva alla semifinale dopo aver chiuso la fase regolare al secondo posto con 23 vittorie e 11 sconfitte, restando alle spalle dell’Olympiakos. Nei quarti di finale i turchi hanno dominato la serie contro il Paris Basketball, vincendo 3-0 con punteggi sempre convincenti (83-78, 89-72, 88-98). Tra i punti di forza della formazione guidata da Sarunas Jasikevicius spiccano:

Una delle migliori difese dell’intera Eurolega

Grande profondità e qualità nel roster

Esperienza in situazioni di pressione

Gioco fisico e organizzato

Giocatori chiave come Wade Baldwin, Erick McCollum e Biberovic garantiscono imprevedibilità e realizzazione, mentre sotto canestro la presenza di Sanli e Birch assicura solidità e rimbalzi, soprattutto nella metà campo offensiva, vero punto di forza statistico della squadra.

Dall’altra parte il Panathinaikos, terzo classificato in regular season con 22 vittorie e 12 sconfitte, ha dovuto sudare ai playoff contro l’Anadolu Efes, vincendo la serie solamente in gara 5. Il roster di Ergin Ataman si distingue per:

Talento diffuso (su tutti Kostas Sloukas , Lorenzo Brown , Kendrick Nunn )

, , ) Energia e aggressività su entrambi i lati del campo

Capacità di reazione nei momenti difficili

La chiave tattica della sfida sarà la gestione dei ritmi: il Fenerbahce cercherà di rallentare il gioco, mentre il Panathinaikos punterà su transizioni rapide e mobilità dei lunghi. Gli occhi sono puntati anche su Cedi Osman e Juancho Hernangomez, in crescita nelle ultime settimane.

Le semifinali sono in programma venerdì 23 maggio: Fenerbahce vs Panathinaikos alle 17:00, seguite da Olympiakos vs Monaco alle 20:00. Tutte le partite saranno trasmesse da Sky Sport e disponibili in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

La corsa verso la finale si preannuncia equilibrata: il pronostico vede il Fenerbahce leggermente favorito grazie alla solidità difensiva e alla profondità della rosa, ma il Panathinaikos ha dimostrato di saper ribaltare i pronostici nei momenti cruciali. Le quote suggerite dai principali bookmaker sono variabili, con un leggero margine per la vittoria turca.

Per tutte le analisi, pronostici e aggiornamenti sulle semifinali della Eurolega, consulta la nostra sezione dedicata: resta informato con i nostri approfondimenti sulle grandi sfide del basket europeo!