Pronostico Everton-Bournemouth: statistiche e migliori quote

Il MetLife Stadium sarà il palcoscenico d’apertura della nuova Premier League Summer Series, minitorneo estivo che anticipa la stagione calcistica inglese. Sabato 26 luglio 2025 alle ore 22 italiane, Everton e Bournemouth si affronteranno in una sfida che promette equilibrio e gol, con entrambe le squadre decise a confermare i progressi evidenziati nel finale della scorsa stagione e ad avviare al meglio la preparazione verso il prossimo campionato.

Statistiche e precedenti: equilibrio e gol tra Everton e Bournemouth

La storia recente degli scontri tra Everton e Bournemouth mostra una netta tendenza a partite spettacolari e ricche di reti. Nell’ultimo confronto ufficiale, disputato in FA Cup nella stagione 2024/2025, il Bournemouth si è imposto per 2-0, confermando un periodo positivo nei confronti diretti. Analizzando i tre precedenti più recenti tra campionato e coppa, le Cherries hanno sempre avuto la meglio, con particolare risalto alla clamorosa rimonta dello scorso 31 agosto 2024: sotto di due reti, il Bournemouth riuscì a capovolgere il risultato negli ultimi minuti, chiudendo la partita in proprio favore in meno di dieci minuti. L’ultimo successo dell’Everton risale invece al 7 ottobre 2023, quando le Toffees vinsero con un secco 3-0.

Ultimo confronto: Bournemouth 2-0 (FA Cup 24/25)

2-0 (FA Cup 24/25) Rimonta storica: Bournemouth ribalta lo 0-2 il 31/08/2024

ribalta lo 0-2 il 31/08/2024 Ultima vittoria Everton: 3-0 il 07/10/2023

Le statistiche evidenziano una sfida spesso votata all’attacco, con diversi Over 2.5 registrati nei precedenti e la costante presenza di almeno una rete da parte di entrambe le squadre.

La notizia principale riguarda le valutazioni dei bookmaker, che vedono un leggero favore per gli uomini in rosso: il successo del Bournemouth viene quotato intorno a 2.20, mentre una vittoria dell’Everton si attesta a quota 3.10. Il pareggio è considerato un’ipotesi probabile, con quote poco sopra i 3.50. La previsione degli analisti suggerisce un match equilibrato, con possibili sorprese e una forte inclinazione verso il segno Goal (entrambe le squadre a segno) e Over 2.5 (almeno tre reti totali). Il risultato più pronosticato dagli esperti è un pareggio ricco di gol, come il 2-2.

La sfida tra Everton e Bournemouth si annuncia quindi incerta e spettacolare, con le quote che rispecchiano l’equilibrio tra le due formazioni. I dati storici suggeriscono una gara aperta a qualsiasi risultato, ma con la probabilità di vedere diverse reti. Le quote principali: Bournemouth vincente a 2.20, Everton a 3.10, pareggio a 3.50. Segui le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sulle ultime novità e pronostici della Premier League Summer Series!