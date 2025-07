Pronostico Europa League: statistiche di Shakhtar e Sheriff

La Europa League si appresta a vivere il secondo round delle qualificazioni con alcune squadre che, grazie ai risultati dell’andata, hanno già ipotecato il passaggio del turno. Tra queste spiccano Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol, entrambe protagoniste di vittorie roboanti che rendono i match di ritorno quasi una formalità. L’analisi delle statistiche e delle ultime prestazioni offre un quadro chiaro della situazione e delle aspettative per le gare di ritorno.

Shakhtar e Sheriff dominano: statistiche e dati sui ritorni

Il Shakhtar Donetsk, guidato dal nuovo tecnico Arda Turan, ha iniziato la stagione con l’obiettivo di riscattare il terzo posto dello scorso campionato ucraino e riconquistare visibilità europea. Nel primo turno di qualificazione, gli arancioneri hanno travolto i finlandesi dell’Ilves con un netto 6-0, grazie anche alla doppietta del giovane brasiliano Alisson Santana. Questo risultato, che rappresenta una delle goleade più ampie della fase, lascia pochi dubbi sull’esito del ritorno: anche in caso di turnover annunciato da Turan, lo Shakhtar parte favorito per un’altra prestazione vincente in Finlandia.

Parallelamente, lo Sheriff Tiraspol ha dimostrato una superiorità evidente contro il Prishtina, imponendosi 4-0 all’andata. Il vantaggio degli uomini di Victor Mihailov è stato accentuato dal fatto che il campionato moldavo è già in pieno svolgimento, rendendo la squadra più rodata rispetto agli avversari. Dopo quattro giornate, lo Sheriff è a punteggio pieno e ha consolidato la propria leadership battendo il Balti per 1-0 nel weekend. Per il Prishtina, la speranza è quella di segnare almeno una rete nel ritorno, sfruttando alcune rotazioni previste tra i moldavi.

Altri incontri vedono il Hacken, reduce da tre vittorie consecutive in campionato e da un 4-1 sull’Halmstad, nettamente favorito contro lo Spartak Trnava. Il Cluj, invece, deve assolutamente vincere in casa dopo lo 0-0 sul campo del Paks, forte anche della vittoria all’esordio in campionato contro l’Unirea Slobozia. Più equilibrate appaiono le sfide tra Partizan e AEK Larnaca e tra Hapoel Be’er Sheva e Levski Sofia, con i ciprioti e israeliani chiamati a difendere il risultato dell’andata.

In sintesi, le sfide di ritorno di Europa League promettono poche sorprese per Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol, che sembrano avviate verso una comoda qualificazione. Per gli appassionati, le quote indicano netti favori per le squadre più quotate come Shakhtar e Sheriff, mentre più incertezza regna negli altri match.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.