Pronostico Espérance Tunisi-Chelsea: analisi e statistiche

L’incontro tra Espérance Tunisi e Chelsea, valido per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della competizione. In programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana), la sfida si svolgerà al Lincoln Financial Field di Philadelphia. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale, con entrambe le squadre obbligate a ottenere un risultato positivo per proseguire il proprio cammino internazionale.

Le statistiche e le difficoltà del Chelsea dopo la sconfitta contro il Flamengo

Il Chelsea si trova in una situazione delicata dopo la recente sconfitta per 3-1 subita dal Flamengo. La gara ha messo in evidenza alcune criticità nel gioco degli inglesi, soprattutto a causa degli esperimenti tattici dell’allenatore Enzo Maresca. Il passaggio al modulo 4-3-3, con Palmer spostato troppo sulla fascia destra e James impiegato come mezzala, non ha prodotto i risultati sperati. La manovra dei Blues è risultata meno fluida e l’espulsione di Nicolas Jackson ha aggravato ulteriormente la situazione, lasciando la squadra in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Il Chelsea ha subito 3 gol nella gara precedente, segnando solo 1 rete.

Nel girone, ora i londinesi devono almeno evitare la sconfitta per qualificarsi.

Il primo posto del gruppo D è già stato conquistato dal Flamengo.

Dal canto suo, l’Espérance Tunisi è ancora in corsa grazie alla vittoria per 1-0 contro il Los Angeles FC, firmata dal talento Belaili. I tunisini, però, a causa della peggiore differenza reti rispetto al Chelsea, sono costretti a cercare una vittoria storica per avanzare, non potendosi accontentare di un pareggio. La squadra nordafricana dovrà affidarsi a una prestazione solida e cercare di arginare la qualità degli avversari.

Le possibili formazioni vedono l’Espérance Tunisi schierata con il 4-4-2 (Ustari; Weigandt, Fray, Falcon, Allen; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez), mentre il Chelsea dovrebbe optare per il 4-2-3-1 (Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Rios, Moreno; Estevao, Raphael Veiga, Facundo Torres; Vitor Roque).

Le quote principali delle agenzie di scommesse vedono il segno “Over 2.5” a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e SNAI. Il “Multigol Ospite 2-4” oscilla tra 1.48 e 1.50 a seconda dell’operatore.

La partita tra Espérance Tunisi e Chelsea si preannuncia fondamentale per il destino delle due squadre nel Mondiale per Club. I londinesi non possono permettersi altri errori dopo il recente passo falso, mentre i tunisini inseguono un’impresa. Le principali quote di scommessa indicano una sfida caratterizzata da almeno tre gol complessivi e da una netta preferenza per il Chelsea.

