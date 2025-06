Pronostico e statistiche Vinumitaly Petrarca-Cosenza: sfida salvezza

La stagione di Serie A di calcio a 5 giunge a un momento decisivo con il match di ritorno del playout tra Vinumitaly Petrarca e Pirossigeno Cosenza. Dopo una gara d’andata ricca di emozioni, le due squadre si sfidano nuovamente per la permanenza nella massima divisione italiana. Il clima è carico di tensione e l’esito della sfida sarà determinante per il futuro sportivo di entrambe le formazioni.

Statistiche e precedenti: equilibrio tra Petrarca e Cosenza

Il confronto tra Vinumitaly Petrarca e Pirossigeno Cosenza presenta una notevole parità nei risultati stagionali. Ecco una sintesi delle sfide recenti:

Prima gara in Calabria terminata 5-5, con un gol all’ultimo secondo dei padovani.

Secondo confronto alla “Gozzano”: 5-3 in favore di Cosenza .

. Andata del playout: vittoria di Petrarca che si è portato anche sul 3-0 prima della reazione calabrese.

Questi dati mostrano come il duello sia stato equilibrato e imprevedibile, con entrambe le squadre capaci di imporsi nei momenti chiave.

Il match di ritorno si disputerà questa sera al PalaCosentia e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. Cosenza, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare, ha il vantaggio di poter ribaltare il risultato con una vittoria di almeno due reti. Tuttavia, il Petrarca ha dimostrato solidità e una netta superiorità nella gara d’andata, partendo con un parziale di 3-0 che ha messo in allarme i calabresi.

Petrarca dovrà ora gestire la pressione e difendere il vantaggio acquisito.

dovrà ora gestire la pressione e difendere il vantaggio acquisito. Cosenza può contare sull’apporto del pubblico di casa e sulla motivazione derivante dalla necessità di rimontare.

Entrambe le squadre hanno mostrato carattere: i calabresi hanno reagito negli ultimi minuti dell’andata, sfruttando anche il portiere di movimento. I dettagli tattici e la gestione delle emozioni saranno dunque fattori cruciali.

In conclusione, il ritorno del playout tra Vinumitaly Petrarca e Pirossigeno Cosenza si preannuncia come una gara aperta e combattuta, dove la tensione e la posta in palio saranno altissime. Le quote vedrebbero leggermente favorita la formazione padovana dopo la prestazione della gara d’andata, ma il fattore campo potrebbe spingere Cosenza a tentare l’impresa.

