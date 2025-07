Pronostico e statistiche Viktoria Plzen-Servette: tutte le quote

La stagione dei preliminari di Champions League entra nel vivo con il match tra Viktoria Plzen e Servette. Questa sfida rappresenta il secondo turno d’andata e mette di fronte due squadre con recenti trascorsi in campo europeo. I cechi, già rodati dall’avvio del campionato nazionale, affrontano gli svizzeri che, invece, fanno il loro esordio stagionale proprio in questa competizione. L’incontro, in programma alla Doosan Arena di Plzen, promette equilibrio e tensione considerando anche i precedenti tra le due formazioni.

Statistiche e precedenti: il Viktoria Plzen parte favorito

Analizzando i dati delle ultime partite, il Viktoria Plzen appare in ottima forma. La squadra di Miroslav Koubek ha iniziato la stagione con una convincente vittoria per 5-1 contro il Pardubice nel campionato ceco, confermando così il buon andamento anche nel precampionato. Dal punto di vista statistico:

Il bilancio del Plzen contro squadre svizzere è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

contro squadre svizzere è di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il Servette vanta invece due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte contro compagini ceche.

vanta invece due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte contro compagini ceche. Nei precedenti diretti tra le due squadre, entrambi i match sono terminati 0-0, con il Plzen che ha avuto la meglio ai rigori nell’ultima occasione.

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierarsi con un modulo 3-4-1-2, mentre il Servette risponde con un 4-3-3. I cechi, già in pieno ritmo partita, partono favoriti anche secondo i principali operatori di scommesse.

La notizia principale riguarda proprio il pronostico e le quote offerte dai bookmaker, che vedono il successo del Viktoria Plzen a quota 1.65-1.63, mentre un pareggio è dato a 3.90 e una vittoria del Servette si attesta intorno a 4.33. Tra i suggerimenti più gettonati troviamo:

No Goal (quota tra 1.83 e 1.85)

(quota tra 1.83 e 1.85) Under 2,5 (quota 2.00)

(quota 2.00) Risultato esatto 2-0 (quota 7.75)

Le quote rispecchiano la maggiore preparazione dei padroni di casa, mentre gli svizzeri, pur avendo ben figurato nelle amichevoli, puntano a una gara difensiva per tenere aperto il discorso qualificazione nel ritorno.

In conclusione, il Viktoria Plzen gode dei favori del pronostico grazie a una migliore condizione fisica e ai risultati positivi ottenuti nell’avvio di stagione. Il Servette, dal canto suo, cercherà di limitare i danni in attesa del match di ritorno. Le principali quote confermano la superiorità dei cechi: vittoria Plzen a 1.65, No Goal a 1.83, Under 2,5 a 2.00. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!