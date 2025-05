Pronostico e statistiche Udinese-Monza: focus sul ritorno di Lucca

L’attesa per il prossimo match tra Udinese e Monza cresce, soprattutto alla luce delle novità in casa bianconera. Il possibile rientro di Lorenzo Lucca rappresenta un elemento chiave per la formazione friulana, che mira a ritrovare la via del gol e a interrompere il digiuno di vittorie casalinghe. In questo scenario, le scelte tattiche del tecnico Kosta Runjaic e le condizioni degli attaccanti saranno determinanti per il risultato finale.

Udinese a caccia di riscatto: statistiche e stato di forma

La Udinese arriva alla sfida contro il Monza dopo un periodo complicato, caratterizzato da cinque sconfitte consecutive e da un attacco in difficoltà, con zero reti segnate nelle ultime tre gare. L’ultima vittoria al Bluenergy Stadium risale al 1° marzo, quando i friulani superarono il Parma. Ora, con il rientro di Lucca, che ha saltato le ultime partite per un infortunio al ginocchio, c’è attesa per vedere se il tandem offensivo composto dall’attaccante azzurro e da Keinan Davis verrà riproposto. Questa soluzione, già vista a inizio stagione, potrebbe fornire maggiore presenza offensiva, sfruttando le doti fisiche e tecniche di entrambi: Davis capace di lavorare spalle alla porta e Lucca più libero di attaccare l’area avversaria.

Altri fattori influenzano la situazione dell’Udinese:

Florian Thauvin non è ancora disponibile, lasciando spazio a nuovi assetti offensivi.

non è ancora disponibile, lasciando spazio a nuovi assetti offensivi. Il giovane Alexis Sanchez scalpita per una maglia da titolare.

scalpita per una maglia da titolare. I bianconeri puntano a interrompere la serie negativa e a rilanciarsi in ottica decimo posto.

Le statistiche recenti non sorridono agli uomini di Runjaic, ma l’entusiasmo per il recupero di pedine importanti potrebbe rappresentare la svolta necessaria.

In sintesi, la sfida contro il Monza si preannuncia decisiva per invertire la rotta e ridare fiducia ad ambiente e tifosi. Le possibili scelte tattiche, come l’impiego simultaneo di Lucca e Davis, saranno osservate con attenzione, così come la reazione della squadra dopo settimane difficili. L’obiettivo è ritrovare il gol e i tre punti davanti al pubblico di casa, in una gara che potrebbe rilanciare le ambizioni stagionali dei bianconeri. In ottica scommesse, le quote potrebbero subire variazioni in base alle formazioni ufficiali e agli aggiornamenti sugli infortunati, con l’Udinese leggermente favorita in virtù del fattore campo e dell’entusiasmo per i rientri importanti.

Per restare sempre aggiornato sulle analisi più dettagliate e sulle ultime novità, consulta la nostra sezione dedicata ai pronostici: segui le statistiche, i trend e confronta le tue previsioni con quelle dei nostri esperti!