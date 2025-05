Pronostico e statistiche Trapani Shark vs Reggiana Playoff LBA

La fase playoff della LBA 2025 si apre con una sfida che attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori: la Trapani Shark, sorprendente neopromossa e miglior attacco del campionato, affronta la solida ed esperta Pallacanestro Reggiana. Analizziamo numeri, statistiche e possibili sviluppi di una serie che promette spettacolo e contrasti tra due filosofie di gioco opposte.

Trapani Shark: attacco da record e pubblico infuocato

La stagione della Trapani Shark è stata straordinaria. Ecco alcuni dati significativi che fotografano la forza della formazione siciliana:

Miglior attacco della Serie A con una media di quasi 95 punti a partita.

Primeggia in valutazione complessiva, assist e percentuali al tiro.

Il Pala Shark ha registrato un tasso di riempimento del 96,1%, terzo miglior incasso del campionato.

ha registrato un tasso di riempimento del 96,1%, terzo miglior incasso del campionato. Punti di forza: Justin Robinson, Chris Horton, Langston Galloway e la profondità del roster.

La squadra allenata da Jasmin Repesa si distingue per ritmo, efficienza offensiva e calore del pubblico, fattori che fanno della Trapani Shark una delle realtà più temute.

La Pallacanestro Reggiana, invece, arriva ai playoff con una delle migliori difese della Serie A. I numeri parlano chiaro:

Seconda miglior retroguardia del campionato (77,6 punti subiti di media).

Prima per punti concessi in trasferta.

Difesa perimetrale efficace: avversari fermati al 32,7% da tre punti.

Rimbalzi sotto controllo grazie a Momo Faye e Kenneth Faried.

La squadra di Dimitris Priftis ha dimostrato solidità e capacità di resistere anche in ambienti ostili, come confermano le 9 vittorie esterne (record stagionale per il club).

Nei due precedenti stagionali, la Trapani Shark ha avuto la meglio sia all’andata (+36) sia al ritorno (+5), ma la Reggiana ha cambiato marcia nella seconda parte di stagione e può contare su giocatori esperti come Michele Vitali e Jeremy Winston. Le prime due gare al Pala Shark saranno decisive e potrebbero indirizzare la serie.

In conclusione, la serie tra Trapani Shark e Pallacanestro Reggiana si preannuncia equilibrata e aperta a ogni risultato. I siciliani partono favoriti grazie all’attacco esplosivo e al calore del pubblico, ma l’esperienza e la solidità difensiva degli emiliani potrebbero rivelarsi determinanti. Le quote dei principali operatori vedono leggermente avanti la Trapani Shark, con la previsione di una vittoria in cinque gare, ma molto dipenderà dall’esito delle prime due sfide casalinghe.

Segui le nostre analisi esclusive per restare aggiornato su statistiche, quote e sviluppi della serie playoff più attesa!