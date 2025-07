Pronostico e statistiche Tour de France: Milan e gli italiani

Il Tour de France 2025 continua a regalare emozioni con arrivi allo sprint e protagonisti italiani tornati finalmente al successo dopo anni di digiuno. La tappa odierna, la Chinon-Chateauroux di 174,1 km, si presenta con un tracciato leggermente ondulato ma privo di difficoltà altimetriche rilevanti, perciò ideale per un altro epilogo in volata sulla celebre avenue Cavendish, un luogo simbolo per i velocisti.

Statistiche e risultati recenti: il ritorno degli italiani al successo

L’ottava tappa della Grande Boucle ha visto protagonista assoluto Jonathan Milan, autore di una vittoria storica per il ciclismo italiano. Dopo ben 114 tappe, dalla penultima frazione vinta da Vincenzo Nibali nel 2019, un italiano torna a imporsi in una tappa del Tour de France. Questo successo non solo spezza un lungo digiuno per l’Italia, ma rappresenta anche la prima affermazione nella corsa francese per il friulano, che ha saputo sfruttare al meglio l’occasione nello sprint finale della tappa da Saint-Méen-le-Grand a Laval Espace Mayenne (171,4 km).

Jonathan Milan ha vinto la sua prima tappa al Tour dopo sole otto frazioni disputate.

ha vinto la sua prima tappa al Tour dopo sole otto frazioni disputate. La tappa non prevedeva gran premi della montagna: 1.400 metri di dislivello e percorso mosso solo nella prima parte.

Il percorso si presta a fughe, ma la probabilità di un altro sprint di gruppo resta alta.

Nel dettaglio, la vittoria di Milan è stata ottenuta grazie a una condotta di gara attenta e determinata, sebbene sia stato penalizzato per un’irregolarità durante la volata, avendo ostacolato un avversario. Nonostante la sanzione, il suo trionfo ha rappresentato una svolta nella partecipazione degli italiani al Tour de France. Nel frattempo, altre corse internazionali vedono protagonisti nuovi nomi, come il danese Alexander Salby al Tour of Magnificent Qinghai e il messicano Isaac Del Toro al Giro d’Austria. Da segnalare, inoltre, la prestazione di Elisa Longo Borghini, nuova maglia rosa al Giro d’Italia Women dopo una tappa estremamente impegnativa.

Le statistiche confermano come la stagione 2025 sia caratterizzata da un rinnovato protagonismo degli atleti italiani nelle grandi corse a tappe, sia maschili che femminili, con uno sguardo attento sulle prossime volate e sulle possibili sorprese nelle classifiche generali.

La tappa odierna del Tour de France, con arrivo previsto sulla avenue Cavendish, si preannuncia quindi favorevole ai velocisti, con particolare attenzione a chi ha già dimostrato di poter fare la differenza nelle fasi finali di gara.

In conclusione, il Tour de France 2025 segna il ritorno degli italiani tra i protagonisti grazie alla brillante vittoria di Jonathan Milan. Le statistiche parlano chiaro: dopo sei anni di assenza dal gradino più alto nella corsa francese, l’Italia torna a festeggiare. Le quote per le prossime tappe, anche se non specificate dettagliatamente, danno ancora i velocisti come favoriti nei traguardi pianeggianti. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime tappe e i protagonisti delle volate!