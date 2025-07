Pronostico e statistiche Tour de France Femmes: sfida tra regine

Il Tour de France Femmes rappresenta una delle competizioni più attese del ciclismo femminile internazionale. Dopo un entusiasmante Giro d’Italia Women, le atlete si spostano sulle strade francesi pronte a sfidarsi per il titolo e per entrare nella storia della Grande Boucle. Le aspettative sono altissime, sia per le protagoniste di classifica che per le specialiste delle volate, in una corsa che promette spettacolo e colpi di scena ad ogni tappa.

Le favorite al titolo e le statistiche chiave della corsa

La lotta per la maglia gialla sembra concentrarsi tra alcune delle migliori atlete del panorama mondiale. Analizzando le statistiche recenti e i risultati passati, emergono nomi di spicco:

Katarzyna Niewiadoma ( CANYON//SRAM zondacrypto ): campionessa uscente, ha preparato il Tour lontano dalle corse per presentarsi al meglio all’appuntamento.

( ): campionessa uscente, ha preparato il lontano dalle corse per presentarsi al meglio all’appuntamento. Demi Vollering ( FDJ Suez ): fuoriclasse olandese, anch’essa tra le favorite, forte di un periodo di preparazione mirato.

( ): fuoriclasse olandese, anch’essa tra le favorite, forte di un periodo di preparazione mirato. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ): reduce dalla vittoria al Giro d’Italia Women, punta a salire sul podio anche in Francia.

Interessante anche la presenza di altre contendenti come Paulina Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), Kim Le Court (AG Insurance – Soudal Team), Marlen Reusser (Movistar Team) e la polivalente Anna Van der Breggen (SD Worx Protime).

Il Tour de France Femmes si annuncia quindi come una corsa aperta, soprattutto nelle tappe di montagna, dove le squadre più attrezzate potrebbero fare la differenza.

Per quanto riguarda le tappe dedicate alle velociste, la sfida principale vedrà protagonista Lorena Wiebes (SD Worx Protime), pronta a rinnovare il duello con Elisa Balsamo (Lidl-Trek), che ha puntato tutto sulla corsa francese. Accanto a loro, attenzione a Charlotte Kool (Team Picnic PostNL), in grande forma nelle ultime uscite, alla campionessa del mondo Lotte Kopecky (SD Worx Protime) e alla veterana Marianne Vos (Team Visma| Lease a Bike).

Le statistiche degli ultimi anni evidenziano una crescita costante delle atlete olandesi, sia nelle tappe di montagna che nelle volate, confermando la tradizione vincente dei Paesi Bassi in questa disciplina.

Il Tour de France Femmes rappresenta quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con pronostici che vedono leggermente favorite Niewiadoma e Vollering per la classifica generale, mentre tra le velociste il duello tra Wiebes e Balsamo promette scintille. Le quote attuali dei principali siti di scommesse riflettono questo equilibrio, con valori molto vicini tra le principali protagoniste, segno di una corsa aperta e incerta fino all’ultima tappa.

Per restare aggiornato su tutte le analisi e i pronostici relativi al Tour de France Femmes, consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!