Pronostico e statistiche: Sinner ad Halle, Zverev-Fritz a Stoccarda

Il tennis internazionale entra nel vivo con una settimana densa di appuntamenti tra Germania, Olanda e Regno Unito. I principali protagonisti sono pronti a sfidarsi sull’erba, tra esordi, finali e nuovi test in vista dell’attesissimo Wimbledon. Tra i nomi di spicco spicca quello di Jannik Sinner, che inaugura la sua stagione sull’erba all’ATP 500 di Halle, mentre in altre città europee vanno in scena ben quattro finali di tornei ATP e WTA.

Statistiche e pronostici: il debutto di Sinner ad Halle e le finali ATP/WTA

La settimana tennistica vede Jannik Sinner, numero uno del mondo, al centro dell’attenzione per il suo debutto all’ATP 500 di Halle, dove affronterà al primo turno un qualificato. Il torneo tedesco rappresenta un test fondamentale per l’altoatesino dopo la finale persa al Roland Garros: questa sarà l’occasione per valutare il suo adattamento alla superficie erbosa, chiave in vista di Wimbledon. In caso di vittoria, Sinner potrebbe incontrare nel suo percorso tennisti come Bublik, Muller o Machac nei turni successivi. Le previsioni dei bookmakers vedono l’azzurro tra i grandi favoriti per il successo finale.

Sinner debutta contro un qualificato

debutta contro un qualificato Possibile quarto di finale con Machac , semifinale contro Rublev o Khachanov

, semifinale contro o Finale potenziale contro Zverev o Medvedev

Oltre ad Halle, la domenica del tennis internazionale propone quattro finali:

ATP Stoccarda : Zverev – Fritz . L’americano è avanti nei precedenti diretti (7-5), ma i pronostici favoriscono il tedesco ( quota 1.65 per la vittoria di Zverev ).

: – . L’americano è avanti nei precedenti diretti (7-5), ma i pronostici favoriscono il tedesco ( per la vittoria di ). WTA ‘s-Hertogenbosch : Ruse – Mertens . La belga ha sempre vinto nei tre confronti precedenti e parte favorita anche secondo le quote.

: – . La belga ha sempre vinto nei tre confronti precedenti e parte favorita anche secondo le quote. ATP ‘s-Hertogenbosch : Bergs – Diallo . Il canadese Diallo è favorito, già vittorioso nei precedenti incontri.

: – . Il canadese è favorito, già vittorioso nei precedenti incontri. WTA Queen’s: Anisimova – Maria. Gli analisti vedono favorita la statunitense, ma la tedesca potrebbe sorprendere come accaduto in passato.

Le finali saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di vedere le finali femminili anche su Supertennis.

La settimana sui campi in erba si preannuncia ricca di emozioni per tutti gli appassionati di tennis. Jannik Sinner avrà l’occasione di testare la sua condizione in vista di Wimbledon, mentre altri grandi nomi si giocano titoli e punti preziosi nei tornei di Stoccarda, Queen’s e ’s-Hertogenbosch. Le quote dei principali bookmakers danno favoriti Sinner, Zverev, Mertens e Diallo, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in questo periodo della stagione. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi tennistici più importanti!