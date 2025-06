Pronostico e statistiche Seattle Sounders-PSG: tutte le quote

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina alla conclusione della fase a gironi con una sfida che promette emozioni e analisi interessanti per chi segue con attenzione il mondo delle scommesse sportive. Allo stadio Lumen Field, i Seattle Sounders ospitano il Paris Saint-Germain, in un match che vede i francesi obbligati a riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Botafogo. Questo incontro offre spunti rilevanti sia dal punto di vista sportivo che delle statistiche, con particolare attenzione alle quote e ai pronostici delle principali piattaforme di scommesse.

Statistiche e stato di forma di Paris Saint-Germain e Seattle Sounders

Il Paris Saint-Germain, reduce dalla storica vittoria in Champions League, si presenta al Mondiale per Club con una rosa ricca di talento e una chiara ambizione di conquistare un nuovo trofeo internazionale. Dopo una convincente vittoria all’esordio contro il Wydad, il club parigino ha subito una battuta d’arresto imprevista contro il Botafogo, perdendo 1-0 nonostante il dominio nel possesso palla e nelle occasioni create. Questo risultato ha reso obbligatoria una reazione nella gara contro i Seattle Sounders.

Dall’altra parte, i Seattle Sounders hanno già dovuto salutare il torneo dopo due sconfitte contro Botafogo e Atlético Madrid. Pur mostrando buone trame di gioco, la formazione della MLS ha faticato a concretizzare le occasioni e ha evidenziato alcune fragilità difensive, subendo cinque reti in due partite. Tuttavia, giocando davanti al proprio pubblico, i Sounders vorranno chiudere con dignità il loro percorso nel torneo.

PSG : 6 vittorie nelle ultime 7 partite ufficiali

: 6 vittorie nelle ultime 7 partite ufficiali Seattle Sounders : 0 punti nel girone, 5 gol subiti

: 0 punti nel girone, 5 gol subiti Principali protagonisti: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Albert Rusnák (Seattle)

Le quote vedono il Paris Saint-Germain nettamente favorito, con valori tra 1.14 e 1.16, mentre un successo dei Seattle Sounders oscilla tra 14.00 e 18.00. Il pareggio è quotato tra 8.00 e 8.50. Particolare attenzione è rivolta anche alla performance di Kvaratskhelia, che ha già tentato otto tiri nel torneo e la cui quota per almeno tre conclusioni in questa gara è fissata a 1.40.

Da segnalare anche il mercato “Entrambe le squadre a segno e Over 2.5”, con quote comprese tra 2.30 e 2.50, sostenute dal fatto che il Seattle ha dimostrato di poter creare occasioni anche contro avversari di alto livello, come evidenziato dai 16 tiri contro l’Atlético Madrid e un Expected Goals di 2,2 nella gara d’esordio.

In conclusione, la gara tra Seattle Sounders e Paris Saint-Germain rappresenta uno snodo decisivo per il futuro del girone e offre spunti di grande interesse per appassionati e scommettitori. Le quote vedono i francesi ampiamente favoriti, ma attenzione alle sorprese e alle possibili reti di entrambe le squadre.

Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutti i dettagli sulle prossime sfide del Mondiale per Club!