Pronostico e statistiche Roland Garros: Musetti, Shelton e Gigante

Il Roland Garros 2025 si apre nel segno delle grandi sfide, con il primo turno che vede diversi tennisti italiani impegnati contro avversari di livello internazionale. La seconda prova dello Slam porta a Parigi il meglio del tennis mondiale, con occhi puntati sulle prestazioni di giovani talenti e giocatori affermati. In questa panoramica analizziamo i pronostici delle principali sfide che vedono protagonisti Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Lorenzo Sonego, Benjamin Hassan e Matteo Gigante, offrendo una sintesi delle statistiche e delle quote più interessanti.

Statistiche e pronostici: Musetti favorito, occhi su Shelton

Le partite di apertura del Roland Garros mettono in evidenza il buon momento di alcuni protagonisti, mentre altri cercano il riscatto dopo prestazioni altalenanti nelle settimane precedenti. Analizziamo i match più rilevanti:

Lorenzo Musetti (numero 8 del mondo) arriva dopo risultati importanti sulla terra rossa: finale a Montecarlo, semifinali a Madrid e Roma. Il suo avversario, Yannick Hanfmann , ha superato le qualificazioni con determinazione ma parte sfavorito secondo i bookmakers, che propongono la vittoria Musetti 3-0 a quota 1.80.

(numero 8 del mondo) arriva dopo risultati importanti sulla terra rossa: finale a Montecarlo, semifinali a Madrid e Roma. Il suo avversario, , ha superato le qualificazioni con determinazione ma parte sfavorito secondo i bookmakers, che propongono la vittoria Musetti 3-0 a quota 1.80. Ben Shelton (numero 13 del ranking) affronta Lorenzo Sonego . L’americano ha vissuto una stagione di alti e bassi: finale a Monaco di Baviera, ma uscite anticipate a Montecarlo, Madrid e Roma. Sonego , reduce da risultati deludenti, cerca una reazione. Le quote indicano Shelton favorito a 1.58, ma si suggerisce attenzione a possibili sorprese.

(numero 13 del ranking) affronta . L’americano ha vissuto una stagione di alti e bassi: finale a Monaco di Baviera, ma uscite anticipate a Montecarlo, Madrid e Roma. , reduce da risultati deludenti, cerca una reazione. Le quote indicano favorito a 1.58, ma si suggerisce attenzione a possibili sorprese. La sfida tra Benjamin Hassan (221 ATP) e Matteo Gigante (167 ATP) si preannuncia equilibrata: entrambi hanno superato le qualificazioni mostrando solidità. Gli operatori di scommesse vedono Gigante leggermente favorito a quota 1.53, mentre l’over 19.5 giochi è proposto a 1.80.

Match Favorito Quota vittoria Altre quote Musetti-Hanfmann Musetti 1.80 (3-0) Over 9.5 Primo Set (2.20), Over 28.5 Games (1.60) Shelton-Sonego Shelton 1.58 Over 40.5 Games (1.89), 4/5 Set (1.32) Hassan-Gigante Gigante 1.53 Over 19.5 Games (1.80), Under Games (1.64)

Le partite saranno trasmesse in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming su Discovery Plus e tramite le piattaforme Sky Go e NOW TV.

Il primo turno del Roland Garros 2025 promette spettacolo e sorprese, con gli italiani pronti a conquistare il pubblico parigino. Le quote dei principali match sottolineano il favore dei pronostici per Musetti, Shelton e Gigante, ma il tennis è sempre pronto a sorprendere. Non perdere le prossime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!