Pronostico e statistiche playoff: Russi, Mernap Faenza e Lugo protagonisti

Il calcio a 5 in Romagna vive settimane decisive, con diverse squadre impegnate nei playoff e nei momenti salienti della stagione. Dai sogni promozione di Russi e Mernap Faenza, fino alla delusione playoff del Bagnacavallo e al trionfo in Serie D del Lugo, il panorama regionale si conferma ricco di emozioni e colpi di scena. Analizziamo pronostici, statistiche e le opportunità ancora aperte per le formazioni protagoniste.

Russi favorito nei playoff di Serie A2: statistiche e precedenti

La formazione del Russi, guidata da Bottacini, si appresta a disputare il primo turno dei playoff di Serie A2 con l’ambizione di approdare nella nuova Serie A2 Elite. Il doppio confronto con il Buldog Lucrezia vede gli arancioneri partire con i favori del pronostico, grazie a un secondo posto in classifica contro il quinto dei marchigiani. Tuttavia, i precedenti stagionali suggeriscono grande equilibrio: sia all’andata che al ritorno, il Lucrezia si è imposto con il punteggio di 4-3. Il regolamento prevede che in caso di perfetta parità dopo i supplementari del ritorno, sia il Russi a passare il turno, escludendo i calci di rigore. La vincente affronterà poi chi supererà Prato e Grosseto nella sfida successiva.

Scendendo in Serie B, la Mernap Faenza di Vespignani cerca il riscatto dopo aver perso la vetta nel finale di stagione. I faentini affronteranno il Jesi, squadra neopromossa già battuta 6-2 all’andata ma capace di imporsi 5-2 al ritorno. Il turno di andata sarà al Cattani di Faenza, il ritorno al Palatriccoli. Anche qui, in caso di parità dopo le due gare, sono previsti supplementari ma non rigori. Chi passa il turno si troverà di fronte la vincente tra Chieti e Teramo.

In Serie C2, stagione amara per il Bagnacavallo, eliminato sia dalla Coppa che dai playoff regionali, mentre in Serie D il Lugo festeggia la promozione grazie alla vittoria per 3-2 nello spareggio contro Osteria Grande.

Le prossime settimane saranno dunque decisive su più fronti, con diverse squadre romagnole ancora in corsa per la promozione e altre che già guardano alla prossima stagione. Il Russi parte favorito nella doppia sfida con Lucrezia, ma i precedenti suggeriscono equilibrio e possibili sorprese. La Mernap Faenza ha la possibilità di riscattarsi nei playoff contro Jesi, mentre il Bagnacavallo dovrà attendere eventuali ripescaggi. Nel frattempo, il Lugo festeggia un titolo meritatissimo.