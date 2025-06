Pronostico e statistiche Paraguay-Uruguay: analisi completa

La sfida tra Paraguay e Uruguay in programma all’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion il 6 giugno 2025 rappresenta un crocevia fondamentale nelle Qualificazioni Mondiali CONMEBOL. Entrambe le nazionali sudamericane sono a pari punti, pronte a contendersi un pass diretto per il Mondiale 2026. La posta in palio è altissima e la tensione sarà protagonista di una notte che promette equilibrio e grande agonismo.

Statistiche casalinghe decisive per il Paraguay contro l’Uruguay

La formazione guidata da Gustavo Alfaro ha mostrato una notevole crescita nelle ultime uscite: dopo un inizio di qualificazioni caratterizzato da sole due reti in nove partite, il Paraguay ha ritrovato brillantezza offensiva, collezionando 11 punti e 9 gol nelle ultime cinque partite. In casa, la squadra vanta numeri impressionanti:

5 vittorie su 7 match disputati davanti al proprio pubblico

4 successi consecutivi sul campo amico

100% di vittorie quando segna per prima in casa

66% di successi anche in caso di svantaggio iniziale

Particolarmente interessante il dato sui gol segnati tra il 61° e il 75° minuto: ben il 36% delle reti paraguaiane arriva in questo intervallo, la percentuale più alta del torneo.

Di contro, l’Uruguay di Marcelo Bielsa attraversa la fase più complicata degli ultimi anni: una sola vittoria negli ultimi dodici mesi, appena 5 punti nelle ultime sette partite e due gare consecutive senza segnare. Tuttavia, la tradizione recente negli scontri diretti favoreggia la Celeste, imbattuta negli ultimi cinque confronti e capace di ottenere tre successi su cinque. Gli uomini chiave come Darwin Nunez, capocannoniere della nazionale con 5 reti, e Giorgian De Arrascaeta, leader tecnico, saranno chiamati a rilanciare un attacco in difficoltà.

Le statistiche suggeriscono grande equilibrio:

Probabilità vittoria Paraguay: 30%

Probabilità pareggio: 50%

Probabilità vittoria Uruguay: 20%

Under 2.5: 70%

Risultato più probabile: 0-0

Le probabili formazioni vedono il Paraguay schierato con il 4-4-2 e l’Uruguay con il 4-3-3, ma l’assenza di Valverde potrebbe pesare molto per gli ospiti.

La sfida di Asuncion si preannuncia incerta e combattuta, con il Paraguay che punta sull’entusiasmo e la solidità casalinga e l’Uruguay chiamato a interrompere il momento negativo. Le quote riflettono questo equilibrio: pareggio dato al 50%, vittoria interna al 30% e successo ospite al 20%. L’opzione Under 2.5 risulta la più probabile (70%), mentre il risultato più atteso resta lo 0-0.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!