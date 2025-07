Pronostico e statistiche Messi-Como: analisi e quote aggiornate

Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco tra gli appassionati di calcio e non solo. Le voci di un possibile trasferimento al Como hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e acceso i riflettori su una trattativa che, da semplice suggestione, si è trasformata in una possibilità considerata anche dai principali bookmaker. Le dichiarazioni di Cesc Fabregas e la presenza della moglie di Messi sugli spalti dello stadio Sinigaglia hanno alimentato le speculazioni, rendendo il sogno di vedere il campione argentino in Serie A più concreto che mai.

Le quote sull’affare Messi-Como e le statistiche della squadra lombarda

Negli ultimi giorni, le quotazioni riguardanti l’approdo di Lionel Messi al Como hanno subito un vero e proprio crollo. Secondo le principali agenzie di scommesse:

Snai quota il trasferimento dell’attuale numero 10 dell’ Inter Miami in Serie A a 7,50 entro il 1° settembre.

quota il trasferimento dell’attuale numero 10 dell’ in a 7,50 entro il 1° settembre. I betting analyst di Sisal sono più cauti, fissando la quota a 16 per il possibile trasferimento.

La situazione, per quanto ancora sul piano delle ipotesi, ha già avuto effetti sulle piattaforme di scommesse, dove la possibilità di vedere Messi con la maglia del Como è considerata meno remota rispetto alle scorse settimane.

L’entusiasmo è cresciuto anche grazie alle parole di Cesc Fabregas, ex compagno di Messi al Barcellona e ora allenatore e dirigente del Como, che ha dichiarato: «Messi al Como? Mai dire mai. Siamo amici, è stato a casa mia in vacanza e le nostre famiglie sono molto legate». Una dichiarazione che ha dato nuova linfa alle speranze dei tifosi lombardi.

Un altro elemento che ha alimentato l’interesse è stata la presenza di Antonella Roccuzzo, moglie di Messi, in tribuna in occasione dell’amichevole tra Como e Lilla. Al termine della partita, alcuni dei figli di Messi e Fabregas hanno addirittura calcato il prato dello Sinigaglia, regalando una scena che ha fatto il giro dei social e aumentando la suggestione di un possibile arrivo della stella argentina.

Dal punto di vista sportivo, il Como ha appena conquistato la promozione in Serie A dopo una lunga assenza, e l’arrivo di un campione del calibro di Messi rappresenterebbe un colpo mediatico e tecnico senza precedenti per la società lombarda.

In conclusione, la trattativa per portare Lionel Messi al Como resta ancora una suggestione, ma le parole di Fabregas e il movimento delle quote testimoniano come il sogno stia diventando sempre più concreto tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le principali piattaforme di scommesse, come Snai e Sisal, propongono quote rispettivamente a 7,50 e 16 per l’arrivo di Messi in Italia.

