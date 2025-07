Pronostico e statistiche: Lookman conteso tra Inter e Napoli

L’estate del calciomercato in Serie A si preannuncia ricca di colpi di scena, con i riflettori puntati su uno dei talenti più brillanti dell’ultimo campionato: Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha catalizzato l’attenzione delle principali squadre italiane e il suo futuro sembra essere uno dei temi centrali di questa sessione estiva. Con il campionato pronto a ripartire il 23 agosto e le big del torneo intenzionate a rafforzarsi, l’evoluzione della trattativa per Lookman rappresenta uno degli argomenti più discussi tra tifosi e addetti ai lavori.

Le statistiche e la corsa delle big per l’attaccante dell’Atalanta

Il mercato della Serie A si sta infiammando attorno al nome di Ademola Lookman, protagonista dell’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta. Il club orobico, noto per la capacità di valorizzare i propri talenti, ha fissato il prezzo del suo attaccante: 50 milioni di euro. Una cifra elevata, che però non ha scoraggiato le pretendenti, decise ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante britannico naturalizzato nigeriano.

Ecco la situazione attuale secondo gli operatori di scommesse:

Quota trasferimento Lookman all’ Inter : 1.30 (in calo rispetto a 1.50 iniziale secondo Sisal)

all’ : 1.30 (in calo rispetto a 1.50 iniziale secondo Sisal) Quota passaggio al Napoli : 2.50 (Better)

: 2.50 (Better) Possibilità Juventus : 6.50

: 6.50 Opzione Milan: 8.50

Le cifre delle quote mostrano chiaramente come le probabilità maggiori siano per un trasferimento all’Inter, con la squadra di Cristian Chivu desiderosa di riscattarsi dopo una stagione senza titoli. La campagna acquisti dei nerazzurri potrebbe così arricchirsi di un elemento decisivo, mentre il Napoli di Antonio Conte, già molto attivo sul mercato, resta alla finestra per un possibile colpo last minute. Più distanziate, secondo i bookmaker, le possibilità di Juventus e Milan, che però potrebbero inserirsi qualora la trattativa con le altre big dovesse complicarsi. L’Atalanta, nel frattempo, si conferma una delle società più abili nell’individuare e valorizzare giovani talenti, capace di realizzare importanti plusvalenze come già accaduto con Koopmeiners ceduto lo scorso anno alla Juventus per 60 milioni di euro.

La situazione relativa al futuro di Lookman è in continua evoluzione e tiene banco tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Le quote attuali vedono Inter e Napoli come principali candidate alla corsa per l’attaccante, ma il mercato ha spesso riservato sorprese fino all’ultimo. Segui i nostri prossimi aggiornamenti per restare sempre informato sulle trattative e sulle analisi dei principali movimenti di mercato della Serie A!