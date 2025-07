Pronostico e statistiche: il futuro di Greenwood al Marsiglia

Mason Greenwood è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione dell’Olympique Marsiglia, contribuendo in maniera determinante al brillante secondo posto in Ligue 1 e al ritorno in Champions League per il club francese. L’interesse attorno al futuro del giovane attaccante inglese è cresciuto notevolmente, con i principali bookmaker che hanno già pubblicato le prime quote sul possibile trasferimento di Greenwood in una nuova squadra. In questo articolo analizziamo le principali statistiche della stagione appena conclusa e le ultime notizie sulle trattative di mercato che lo riguardano, offrendo una panoramica completa per chi vuole informarsi prima di scommettere sul calciomercato.

Statistiche e rendimento di Greenwood con l’Olympique Marsiglia

La stagione di Greenwood con l’OM è stata caratterizzata da numeri impressionanti che hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei:

22 gol segnati in 36 partite stagionali

5 assist forniti ai compagni

Un ruolo chiave nel secondo posto in Ligue 1

Questi risultati hanno consolidato la posizione dell’attaccante inglese tra i protagonisti assoluti del campionato transalpino. La scelta di trasferirsi in Francia, dopo essere stato vicino alla Lazio la scorsa estate, si è così rivelata vincente sia per Greenwood che per il club guidato da Roberto De Zerbi.

Le voci di mercato si susseguono e, nonostante la volontà dell’Olympique Marsiglia di trattenere il suo giocatore di punta, i bookmaker hanno già pubblicato le quote relative a un suo possibile trasferimento. Al momento, però, il presidente Frank McCourt ha dichiarato che l’obiettivo è quello di costruire il futuro della squadra attorno a Greenwood e ai principali talenti come Rabiot, senza cedere alle offerte dei top club europei.

Per gli appassionati di scommesse sportive, è utile confrontare le quote proposte dai diversi operatori. Tuttavia, è importante ricordare che le quote sono soggette a variazioni e che al momento non risultano trattative ufficiali in corso per il talento inglese.

In conclusione, il futuro di Mason Greenwood resta uno dei temi più discussi del calciomercato estivo. L’Olympique Marsiglia sembra intenzionata a trattenere il suo attaccante, ma l’attenzione dei bookmaker e dei tifosi resta alta. Al momento, le quote per un trasferimento sono disponibili ma non indicano trattative imminenti. Per chi segue da vicino le vicende di mercato, è fondamentale monitorare l’evoluzione delle quote e restare aggiornati sulle dichiarazioni ufficiali dei club.

