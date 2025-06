Pronostico e statistiche GP Canada: McLaren, Ferrari e outsider

Il Gran Premio del Canada si avvicina e il mondo della Formula 1 si prepara a vivere un nuovo, entusiasmante capitolo della stagione 2025. Sullo storico tracciato Gilles Villeneuve di Montreal, i riflettori sono puntati sui grandi favoriti e sulle nuove sfide tra i piloti di vertice. L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra soprattutto sulle prestazioni di Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, senza dimenticare la rincorsa di Charles Leclerc e delle Ferrari a un successo che manca da tempo.

McLaren favorita a Montreal: numeri e quote premiano il team

Il weekend canadese si preannuncia una nuova occasione per la McLaren di dimostrare la sua supremazia sul circuito nordamericano. Ecco alcuni dati chiave e informazioni sulle quote:

La McLaren ha trionfato ben 13 volte a Montreal , più di qualsiasi altra scuderia.

ha trionfato ben 13 volte a , più di qualsiasi altra scuderia. Oscar Piastri , attuale leader del mondiale, cerca la sesta vittoria stagionale ed è favorito per la vittoria finale con quote che oscillano tra 2,00 e 2,35.

, attuale leader del mondiale, cerca la sesta vittoria stagionale ed è favorito per la vittoria finale con quote che oscillano tra 2,00 e 2,35. Il compagno di squadra Lando Norris insegue a breve distanza: la sua quota per la vittoria varia tra 2,50 e 2,75.

insegue a breve distanza: la sua quota per la vittoria varia tra 2,50 e 2,75. Max Verstappen ha vinto le ultime tre edizioni del GP Canada e il suo successo viene proposto tra 4,75 e 6,00.

ha vinto le ultime tre edizioni del GP Canada e il suo successo viene proposto tra 4,75 e 6,00. Charles Leclerc, reduce da due podi consecutivi, punta almeno a un nuovo piazzamento fra i primi tre, con quota podio a 2,25.

Il Gran Premio del Canada, decima tappa del mondiale 2025, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione. Il circuito Gilles Villeneuve si caratterizza per le sue 14 curve, i lunghi rettilinei e i punti critici come il “Wall of Champions” e l’hairpin, rendendo la gara imprevedibile e ricca di colpi di scena.

Dopo la vittoria in Spagna, Piastri guida la classifica piloti con un vantaggio di 10 punti su Norris e 49 su Verstappen. Le recenti performance della McLaren fanno della scuderia britannica la favorita anche per la pole position, con Piastri quotato a 2,20-2,25 e Norris tra 2,50 e 2,75.

Alle spalle dei due alfieri della McLaren, Verstappen cerca un poker mai riuscito neppure a leggende come Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi sette volte vincitori in Canada ma mai per quattro anni consecutivi.

Per Leclerc e la Ferrari, la missione è interrompere un digiuno che dura da 13 gare: la vittoria del monegasco è quotata tra 10 e 16, mentre una nuova affermazione di Hamilton, oggi in rosso, paga fino a 20 volte la posta.

Non mancano outsider come George Russell (quota 21) e Kimi Antonelli (quota 34), ma l’attenzione resta su un duello tutto arancione tra Piastri e Norris, con Verstappen pronto a inserirsi.

Il focus del GP del Canada è tutto sul confronto serrato tra McLaren e i suoi avversari storici. Le quote dei principali bookmaker vedono Piastri e Norris favoriti per la vittoria e la pole, seguiti da Verstappen, mentre Leclerc spera di tornare sul podio. La gara promette spettacolo, sorpassi e possibili sorprese, anche grazie alle variabili meteo e alle strategie sulle gomme.

Segui i nostri approfondimenti per rimanere sempre aggiornato sulle analisi, le statistiche e i pronostici delle gare più attese del Mondiale di Formula 1!