Pronostico e Statistiche GP Arabia Saudita: McLaren guida

La Formula 1 prepara un nuovo emozionante capitolo del Mondiale 2025 con la quinta tappa che si terrà sul velocissimo circuito cittadino di Gedda, in Arabia Saudita. Con il ritorno della Sprint Race, ci aspettano sorprese e colpi di scena in un weekend che promette spettacolo.

McLaren in vetta: Norris e Piastri

La McLaren si presenta in Arabia Saudita come la scuderia da battere. Lando Norris, attuale leader del campionato con 77 punti, e il compagno di squadra Oscar Piastri, a soli tre punti di distanza, sono i favoriti per vincere il Gran Premio di Gedda. I due piloti hanno dominato le recenti gare, con Norris vincitore in Australia e Piastri trionfatore in Cina e Bahrein. La loro rivalità interna aggiunge ulteriore pepe alla competizione, con entrambi liberi di lottare per la vittoria.

Dietro la McLaren, Max Verstappen della Red Bull è a caccia di riscatto dopo una deludente performance in Bahrein. Nonostante Red Bull non sia al massimo della forma, Verstappen resta una minaccia costante. Anche la Mercedes è in crescita, con George Russell che ha mostrato progressi significativi e potrebbe essere uno dei contendenti per il podio.

Sul fronte della Ferrari, ci sono segnali incoraggianti. Il nuovo fondo piatto ha migliorato la gestione delle gomme e, dopo un buon risultato in Bahrein, c’è ottimismo nel team di Maranello. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono pronti a sfruttare ogni opportunità per salire sul podio.

Le quotazioni per il GP di Arabia Saudita vedono Norris e Piastri in pole per la vittoria, entrambi quotati a 2.60. Verstappen segue a 9.00, mentre Russell e Leclerc sono proposti a 11.00. Hamilton, nonostante i progressi, è quotato a 17.00.

Il Jeddah Corniche Circuit, con le sue 27 curve e una lunghezza di 6.174 metri, è noto per l’elevata velocità media e le opportunità di sorpasso grazie alle tre zone DRS. La gara si svolgerà in notturna, offrendo uno spettacolo unico sotto le luci artificiali.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita promette di essere uno degli eventi più avvincenti della stagione, con lotte serrate e possibili colpi di scena. Le qualifiche del sabato saranno cruciali per determinare le posizioni di partenza, ma la gestione delle gomme e le strategie di gara potrebbero fare la differenza.

Le quote per le scuderie vedono la McLaren favorita a 1.22, mentre Ferrari e Red Bull sono quotate a 7.50. La Mercedes, in cerca di conferme, è quotata a 8.75.

