La Formula riparte dal Golfo Arabo, precisamente dalla città di Gedda. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è infatti la quinta tappa di un Mondiale che sta regalando grandi emozioni, tra conferme di pre-season e inaspettate sorprese. In questa breve ma esaustiva guida vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere sul prossimo Gran Premio, dalle caratteristiche del circuito ai piloti favoriti per la vittoria, passando per la situazione della classifica e arrivando infine a orari e programmazione.

Gran Premio d’Arabia Saudita: il circuito

Per capire al meglio cosa ci aspetta questo weekend, cominciamo con lo scoprire il circuito su cui si correrà la gara. Il tracciato di Gedda è stato progettato dall’ingegnere Hermann Tilke e misura ben 6.176 chilometri. Se queste misure sono facilmente reperibili, forse non tutti sanno questa curiosità: il Jedda Corniche Circuit è il circuito cittadino più veloce di tutto il Mondiale, oltre che uno dei più lunghi del calendario.

Un altro elemento di spicco da sottolineare è rappresentato dalle diverse curve ad alta velocità disseminate lungo questi 6 kilometri: sono 27 in totale, di cui 16 a sinistra e 11 a destra, e rendono il circuito di Gedda molto amato sia dai piloti sia dai fan aumentandone l’imprevedibilità. Lo spettacolo e l’adrenalina sono infatti sempre garantiti su questa pista, grazie anche alle 3 zone DRS per volate e sorpassi mozzafiato.

Il Gran Premio di Gedda prevede 50 suggesitivi giri in notturna, per un lunghezza gara di circa 308 km. Il giro più veloce della storia del traccia appartiene a Lewis Hamilton, il pluricampione inglese che nel 2021 realizzò il tempo di 1’30″734 a bordo della sua Mercedes.

Gran Premio d’Arabia Saudita: favoriti e sfidanti

Entriamo ora nel dettaglio della gara. Come prevedibile, le McLaren si stanno configurando come la principale forza da battere in questo Mondiale 2025. Ad una vettura che già dai test appariva avere una marcia in più rispetto alle competitor, infatti, bisogna affiancare due piloti dal grande talento come Lando Norris e Oscar Piastry, rispettivamente primo e secondo nella classifica della competizione.

Come nelle gare precedenti, i due piloti papaya sono i principali indiziati per trionfare nella pista di Gedda: proveranno ad insidiarli sopratutto Charles Leclerc e George Russell, rappresentanti rispettivamente di Ferrari e Mercedes e ad ora i piloti che sono apparsi più costanti e pronti alla sfida sul lungo termine. Non bisogna ovviamente dimenticarsi del campione in carica Max Verstappen, così come di Lewis Hamilton, che però sta – prevedibilmente – ancora cercando l’armonia con la SF-25.

La classifica del Mondiale di Formula 1, nelle sue prime dieci posizioni, si configura al momento in questo modo:

Lando Norris, McLaren, 77 punti Oscar Piastry, McLaren, 74 punti Max Verstapen, Red Bull, 69 punti George Russell, Mercedes, 63 punti Charles Leclerc, Ferrari, 32 punti Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 30 punti Lewis Hamilton, Ferrari, 25 punti Alxander Albon, Williams, 18 punti Esteban Ocon, Haas, 14 punti Lance Stroll, Aston Martin, 10 punti

Dove vedere il Gran Premio dell’Arabia Saudita?

Per finire, ecco dove gli appassionati di Formula 1 potranno vedere l’intero weekend del Gran Premio di Gedda: Sky e Now TV, che trasmetteranno dalle prove libere alla gara principale. Questi sono, al momento, gli orari del palinsesto per la diretta:

Venerdì 18 aprile

Prove Libere 1: ore 15:30 – 16:30

Prove Libere 2: ore 19:00 – 20:00

Sabato 19 aprile

Prove Libere 3: ore 15:30 – 14:30

Qualifiche: ore 19:00 – 20:00

Domenica 20 aprile

Gara: ore 19:00

Chi non dispone di un abbonamento non deve preoccuparsi, perchè potrà comunque recuperare le qualifiche e la gara in differita sul canale in chiaro TV8, rispettivamente sabato 19 aprile alle 21.30 e domenica 20 aprile alle 21.30.

