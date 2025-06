Pronostico e statistiche dei quarti ATP Queen’s e Halle 2025

Il tennis internazionale entra nella fase calda della stagione sull’erba, con i quarti di finale dell’ATP 500 Queen’s di Londra e dell’ATP 500 di Halle in Germania. Gli appassionati sono pronti a seguire alcune delle sfide più attese, dove si incrociano giovani promesse e nomi già affermati del circuito mondiale. In questo approfondimento, analizziamo i pronostici e le statistiche chiave dei match tra Holger Rune e Roberto Bautista Agut al Queen’s, quello tra Brandon Nakashima e Jack Draper, e la sfida di Halle tra Alex Michelsen e Daniil Medvedev.

Statistiche e pronostico: il momento di forma di Medvedev ad Halle

Il quarto di finale tra Alex Michelsen e Daniil Medvedev all’ATP Halle si preannuncia interessante per diversi motivi:

Medvedev , attualmente numero 11 del ranking, ha mostrato grande solidità nei turni precedenti, non concedendo palle break e superando agevolmente sia Daniel Altmaier che Quentin Halys .

, attualmente numero 11 del ranking, ha mostrato grande solidità nei turni precedenti, non concedendo palle break e superando agevolmente sia che . Michelsen, giovane americano numero 33 al mondo, arriva da una convincente vittoria contro Stefanos Tsitsipas e dalla rimonta su Francisco Cerundolo.

Le statistiche recenti evidenziano come Medvedev sia favorito per l’accesso alla semifinale, forte di un servizio efficace e di una gestione impeccabile delle fasi cruciali del match. Tuttavia, Michelsen ha dimostrato di sapersi esaltare nei momenti difficili, soprattutto sui campi in erba dove il suo stile di gioco si adatta bene.

Giocatore Ranking Ultimo Risultato Medvedev 11 Vittoria 6-2, 7-5 su Halys Michelsen 33 Vittoria 7-6, 7-5 su Tsitsipas

Per quanto riguarda il Queen’s, spicca la sfida tra Rune (numero 9 ATP) e Bautista Agut (numero 51). Il danese arriva da due vittorie convincenti, mentre lo spagnolo, nonostante i 37 anni, continua a dimostrare competitività ai massimi livelli. Anche Draper, idolo di casa e numero 6 al mondo, sembra favorito contro Nakashima, ma l’americano ha già superato avversari insidiosi.

Le piattaforme Sky Sport Tennis e NOW garantiranno la diretta TV e streaming di tutte le partite, permettendo agli appassionati di seguire ogni scambio in tempo reale.

La stagione sull’erba esalta le doti di adattamento e la capacità di gestire pressione e superfici rapide: questi match rappresentano un banco di prova cruciale per chi punta a brillare anche ai prossimi Championship.

La giornata di quarti di finale fra Londra e Halle promette spettacolo e tensione agonistica. I pronostici vedono favoriti Medvedev, Rune e Draper, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo su una superficie imprevedibile come l’erba.

Per Medvedev-Michelsen : suggerito Over Games 22.5

: suggerito Over Games 22.5 Per Rune-Bautista Agut : favorita la vittoria di Rune

: favorita la vittoria di Per Draper-Nakashima: consigliato il 2-0 Draper

Le quote attuali riflettono il favore del pronostico per i giocatori di ranking più alto, ma il tennis sull’erba non smette mai di sorprendere.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti! Rimani aggiornato per non perdere le prossime analisi sulle fasi decisive dei tornei ATP.