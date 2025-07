Pronostico e statistiche: Bublik-Cerúndolo, Boisson-Bondár

La giornata di domenica 20 luglio si preannuncia ricca di emozioni per tutti gli appassionati di tennis, con ben quattro finali – due del circuito ATP e due del circuito WTA – che promettono grande spettacolo. Dai campi in terra battuta di Gstaad e Bastad fino alle sfide femminili di Amburgo e Iasi, i riflettori sono puntati su protagonisti emergenti e nomi già noti del circuito internazionale. In questa panoramica analizziamo pronostici, statistiche e quote delle principali sfide in programma.

Alexander Bublik favorito a Gstaad: statistiche e quote

Il match più atteso della domenica vede protagonista Alexander Bublik, che affronta l’argentino Juan Manuel Cerúndolo nella finale dell’EFG Swiss Open Gstaad. Si tratta di un confronto inedito tra due tennisti in ottimo stato di forma, ma con esperienze e palmarès differenti.

Bublik è alla ricerca del suo sesto titolo ATP e della prima vittoria su terra rossa. Dopo aver già conquistato tornei su erba e cemento, il kazako potrebbe così completare la collezione di titoli su tutte le superfici principali.

è alla ricerca del suo sesto titolo ATP e della prima vittoria su terra rossa. Dopo aver già conquistato tornei su erba e cemento, il kazako potrebbe così completare la collezione di titoli su tutte le superfici principali. L’argentino Cerúndolo , fratello minore di Francisco, ha già lasciato il segno eliminando il numero 13 del ranking Casper Ruud nei quarti. Una vittoria gli garantirebbe il ritorno tra i primi 100 del mondo.

, fratello minore di Francisco, ha già lasciato il segno eliminando il numero 13 del ranking nei quarti. Una vittoria gli garantirebbe il ritorno tra i primi 100 del mondo. Il percorso di Bublik in questa stagione è stato notevole, con 16 vittorie su 21 incontri dopo il torneo di Madrid. Il successo a Halle e i quarti raggiunti al Roland Garros confermano la crescita del kazako.

Giocatore Titoli ATP in carriera Risultato migliore in stagione Bublik 5 Titolo ad Halle, quarti al Roland Garros Cerúndolo 1 Seconda finale ATP, vittoria su Ruud

Sul fronte delle scommesse, i principali bookmaker vedono favorito Bublik per la conquista del trofeo: le sue quote oscillano tra le più basse offerte da Lottomatica, Goldbet e Sisal. La vittoria dell’argentino, invece, viene proposta a quote sensibilmente più alte, segno della differenza di esperienza e ranking tra i due finalisti.

Il focus di oggi si allarga anche alle finali femminili di Amburgo e Iasi. In Germania, la prima finale WTA per Anna Bondár e Loïs Boisson apre la strada a una nuova campionessa: le due si sono già affrontate due volte lo scorso anno con un bilancio in perfetto equilibrio. Secondo le previsioni delle agenzie di scommesse, la favorita appare essere la francese Boisson, fresca di semifinale al Roland Garros e sostenuta da un ottimo stato di forma, mentre la quota per Bondár è più alta, indicando un pronostico meno favorevole.

In Romania, la finale del WTA 250 di Iasi vede opposte Jil Teichmann e Irina-Camelia Begu. Nonostante entrambe siano fuori dalla top 100, Begu si presenta con un palmarès importante e parte favorita secondo i bookmaker, che le attribuiscono quote inferiori rispetto all’avversaria svizzera.

Le finali saranno trasmesse in esclusiva su Sky (per ATP e WTA), oltre che in streaming su Now TV e in chiaro su Supertennis per le sfide femminili.

La domenica delle finali si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis, con match dall’alto valore tecnico e pronostici che promettono equilibrio e spettacolo. In tutte le finali, le quote vedono favoriti Bublik, Boisson e Begu, ma la storia del tennis insegna a non sottovalutare le sorprese dell’ultimo minuto. Segui i nostri approfondimenti per scoprire tutte le analisi e restare aggiornato sulle partite più attese del circuito!