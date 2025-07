Pronostico e statistiche Bologna: le quote Serie A 2025-2026

La Serie A si appresta a vivere una nuova stagione ricca di sorprese e grande attesa ruota attorno al Bologna. Dopo aver conquistato la Coppa Italia e aver confermato la presenza in campo europeo, i rossoblù sono tra le squadre più osservate del prossimo campionato. L’arrivo di un bomber di razza e la guida di Vincenzo Italiano alimentano l’entusiasmo dei tifosi, che sognano un piazzamento prestigioso nella stagione 2025-2026.

Bologna, statistiche recenti e obiettivi stagionali

La notizia principale è che il Bologna si presenta ai nastri di partenza della Serie A 2025-2026 con una rosa solida e un morale alle stelle, reduce da due annate di grande livello. Nella stagione 2023-2024 i rossoblù hanno centrato una storica qualificazione in Champions League, mentre nel 2024-2025 hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Questi successi hanno consolidato la posizione della squadra tra le realtà più interessanti del panorama calcistico italiano.

Vincenzo Italiano ha già dimostrato il suo valore portando la squadra a risultati insperati.

ha già dimostrato il suo valore portando la squadra a risultati insperati. L’attacco sarà guidato da un centravanti di esperienza come Ciro Immobile , che punta a superare grandi nomi della storia del calcio italiano nella classifica dei marcatori.

, che punta a superare grandi nomi della storia del calcio italiano nella classifica dei marcatori. Il Bologna dovrà vedersela con avversari diretti per la lotta alle zone alte della classifica: Lazio , Roma , Milan e Fiorentina .

dovrà vedersela con avversari diretti per la lotta alle zone alte della classifica: , , e . Le cosiddette “teste di serie” (Napoli, Inter, Juventus e Atalanta) rappresentano ostacoli temibili per qualunque ambizione di vertice.

Le quote antepost premiano le favorite per lo scudetto: Napoli e Inter guidano le previsioni con quote rispettivamente a 3 e 3,5, mentre il successo rossoblù è quotato a 51. Tuttavia, il clima di fiducia che si respira in città e la crescita costante della rosa fanno ben sperare i sostenitori, che vedono nella stagione alle porte una delle occasioni più propizie degli ultimi decenni per entrare stabilmente nell’élite del calcio nazionale.

In conclusione, il Bologna si prepara a vivere una stagione entusiasmante, forte di risultati recenti e di una squadra ben strutturata. Le quote antepost vedono i rossoblù come outsider, ma l’ottimismo nell’ambiente è palpabile e la possibilità di un piazzamento tra le prime quattro non è solo un sogno.

