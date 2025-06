Pronostico e statistiche ATP Stoccarda: focus su Shelton e Berrettini

L’ATP di Stoccarda è al centro dell’attenzione nel panorama tennistico internazionale, con gli ottavi di finale che promettono spettacolo ed emozioni. Le recenti prestazioni degli atleti e alcuni forfait eccellenti stanno influenzando pronostici, aspettative e persino le quote delle scommesse relative alla stagione sull’erba, a pochi giorni dall’inizio dei grandi appuntamenti come il Queen’s e Wimbledon. In questo articolo analizziamo i principali incontri, le statistiche dei giocatori in campo e l’impatto degli ultimi sviluppi sugli equilibri del circuito.

Quote, statistiche e impatto dei forfait a Stoccarda

Il torneo tedesco è stato segnato dall’assenza di Matteo Berrettini, due volte vincitore a Stoccarda e tra i protagonisti più attesi. Il romano, alle prese con un nuovo infortunio agli addominali, ha dovuto rinunciare alla partecipazione: questo ha causato variazioni significative nelle quote delle scommesse e ha spostato i favori dei pronostici verso altri atleti. Ecco alcune delle principali sfide in programma e le relative analisi:

Felix Auger-Aliassime – Giovanni Mpetshi-Perricard : incontro equilibrato, ma i bookmaker attribuiscono maggiori possibilità al canadese (quota 1.65) rispetto al francese (quota 2.20). Bilancio dei precedenti in perfetta parità.

– : incontro equilibrato, ma i bookmaker attribuiscono maggiori possibilità al canadese (quota 1.65) rispetto al francese (quota 2.20). Bilancio dei precedenti in perfetta parità. Ben Shelton – Pierre-Hugues Herbert : lo statunitense, protagonista agli ultimi Roland Garros , parte favorito secondo le quote (1.42). Herbert, però, ha già dimostrato solidità superando tre turni, due delle qualificazioni e uno nel main draw.

– : lo statunitense, protagonista agli ultimi , parte favorito secondo le quote (1.42). Herbert, però, ha già dimostrato solidità superando tre turni, due delle qualificazioni e uno nel main draw. Jan-Lennard Struff – Jiri Lehecka: il ceco viene indicato come favorito (quota 1.45), mentre il tedesco è quotato a 2.70. L’unico precedente, al Roland Garros 2023, aveva sorriso a Lehecka.

L’uscita di scena degli italiani Arnaldi e Sonego, eliminati al primo turno, e il forfait di Berrettini hanno ridisegnato le gerarchie, lasciando spazio a nuovi protagonisti e influenzando i trend delle scommesse sulla superficie erbosa.

La situazione di Berrettini complica anche la sua preparazione per Wimbledon: la perdita di punti e la mancanza di ritmo agonistico rischiano di fargli perdere la testa di serie nel tabellone londinese. I pronostici per il torneo inglese sono quindi in costante aggiornamento, con le quote che premiano ora giocatori come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Bublik.

Il focus resta dunque sugli ottavi di finale dell’ATP Stoccarda, dove le quote scommesse riflettono sia i valori espressi in stagione che le recenti sorprese. Le statistiche dei singoli atleti e le condizioni di forma saranno determinanti per l’accesso ai quarti e per orientare le scelte degli scommettitori.

In conclusione, il torneo di Stoccarda si sta rivelando più imprevedibile che mai. I forfait di spicco, le eliminazioni inattese e i nuovi equilibri nelle quote rendono l’evento particolarmente interessante sia dal punto di vista sportivo che per gli appassionati di statistiche e pronostici. Le principali quote vedono favoriti Shelton (1.42), Auger-Aliassime (1.65) e Lehecka (1.45), ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!