Pronostico e statistiche Anisimova-Pavlyuchenkova a Wimbledon

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel vivo con i quarti di finale del tabellone femminile. Martedì 8 luglio, sul prestigioso prato londinese, si sfideranno Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova. L’incontro promette grande spettacolo tra due protagoniste che hanno saputo conquistare il pubblico con il loro percorso e la determinazione dimostrata finora. In questo articolo analizziamo lo stato di forma delle tenniste, i risultati ottenuti nei turni precedenti e le statistiche principali utili anche agli appassionati di pronostici e scommesse sportive.

Statistiche e risultati: Anisimova favorita nei precedenti

Entrambe le giocatrici arrivano all’appuntamento dei quarti dopo aver superato avversarie di rilievo:

Anisimova , attualmente numero 12 del ranking mondiale, si è qualificata battendo nell’ultimo turno Linda Noskova in tre set (6-2, 5-7, 6-4). Nei turni precedenti aveva eliminato Yulia Putintseva (doppio 6-0), Renata Zarazua (6-4, 6-3) e Dama Galfi (6-3, 5-7, 6-3).

I precedenti tra le due vedono Anisimova in netto vantaggio: ha sempre vinto nei tre scontri diretti, il più recente disputato lo scorso anno sul cemento di Washington (6-1, 6-7, 6-4).

La sfida tra Anisimova e Pavlyuchenkova si preannuncia combattuta, con la statunitense leggermente favorita secondo le statistiche e i risultati recenti. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport (tra cui Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena) e in streaming tramite Sky Go e Now TV. Gli appassionati potranno così seguire ogni scambio e valutare l’andamento dell’incontro anche in ottica scommesse.

La quota per la vittoria di Anisimova è considerata la più interessante dagli analisti.

In conclusione, la sfida dei quarti di Wimbledon tra Anisimova e Pavlyuchenkova si prospetta avvincente sia dal punto di vista agonistico che per chi segue il torneo in chiave pronostici. Le quote vedono leggermente favorita la statunitense, forte anche dei precedenti a favore, ma la solidità della russa lascia aperta ogni possibilità.

