Pronostico e statistiche Amburgo: Cobolli-Rublev, finale da brividi

Il torneo ATP 500 di Amburgo si avvia alla sua conclusione con una finale inedita e ricca di spunti d’interesse: Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis italiano, sfiderà il più esperto Andrej Rublev. Dopo una settimana di incontri combattuti e sorprese, i due tennisti si contenderanno il titolo sulla terra rossa tedesca, con i pronostici che vedono il russo leggermente favorito. Tuttavia, la determinazione e la crescita dimostrata da Cobolli lasciano aperto ogni scenario.

Analisi e statistiche: Rublev favorito, Cobolli cerca l’impresa

La finale tra Flavio Cobolli e Andrej Rublev rappresenta la prima sfida ufficiale tra i due giocatori, rendendo il pronostico particolarmente incerto. Ecco alcuni dati e considerazioni chiave:

Rublev ha raggiunto la finale superando avversari come Dzumhur , Engel , Darderi e Auger-Aliassime , mostrando solidità soprattutto nei momenti decisivi dei match.

ha raggiunto la finale superando avversari come , , e , mostrando solidità soprattutto nei momenti decisivi dei match. Cobolli , dopo aver battuto Sachko , Davidovich Fokina e Bautista Agut , ha compiuto una notevole rimonta in semifinale contro Etcheverry , confermando uno stato di forma invidiabile.

, dopo aver battuto , e , ha compiuto una notevole rimonta in semifinale contro , confermando uno stato di forma invidiabile. Le quote delle principali agenzie danno Rublev favorito a 1.36, mentre il successo di Cobolli paga 3.10 volte la posta. La vittoria del primo set da parte del russo è quotata a 1.42, quella dell’italiano a 2.60.

Rublev, attualmente numero 17 del mondo, vanta un palmares di 17 titoli ATP e una spiccata predilezione per i colpi potenti da fondo campo, soprattutto con il dritto. Nonostante una stagione 2025 iniziata tra alti e bassi, il russo rimane un avversario temibile, ma mostra talvolta difficoltà nella gestione della pressione.

Cobolli, dal canto suo, ha già dimostrato più volte di saper sorprendere nei momenti importanti, come accaduto quest’anno a Bucarest. La sua crescita sulla terra battuta e la capacità di adattarsi agli avversari potrebbero essere armi decisive.

Tabella delle quote principali per la finale di Amburgo:

Esito Quota Vittoria Rublev 1.36 Vittoria Cobolli 3.10 Primo set Rublev 1.42 Primo set Cobolli 2.60

Il pronostico si orienta verso una vittoria di Rublev, ma l’equilibrio dimostrato nei match precedenti suggerisce prudenza e attenzione a possibili colpi di scena.

La finale tra Cobolli e Rublev all’ATP 500 di Amburgo si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del weekend tennistico. Le quote favoriscono il russo, ma l’entusiasmo e la crescita dell’italiano lasciano aperta la porta a qualsiasi risultato. Chi ama seguire il tennis e le sue sorprese non potrà perdere questo confronto ad alta intensità.

